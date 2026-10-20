Alerta total de diluvio para medio país: en qué zonas habrá tormentas eléctricas y posible granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alarmante advertencia por intensas tormentas que sacudirán a varias provincias.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para volver a vivir una seguidilla de jornadas lluviosas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una importante advertencia por fuertes tormentas, con ocasional caída de granizo, en diferentes zonas del país.
En este sentido, el organismo nacional detalló los fenómenos que se desarrollarán en varias provincias este miércoles y brindó las recomendaciones pertinentes.
Alerta total de diluvio: en qué zonas habrá tormentas eléctricas y posible granizo
Un amplio frente de inestabilidad climática afecta a la Argentina este miércoles 21, poniendo en alerta a gran parte del territorio nacional por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una serie de alertas meteorológicas, incluyendo una naranja para la región de Cuyo, debido a la intensidad de los fenómenos pronosticados.
Advertencia naranja: máxima precaución en Mendoza y San Luis
La región más afectada se concentra en el sur de la provincia de Mendoza y el norte de San Luis, donde rige una alerta naranja por tormentas fuertes. Se esperan precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en cortos periodos de tiempo.
En este sentido, las autoridades locales recomiendan a la población extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios en la vía pública y resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Alerta amarilla en el Norte y Centro
El resto del noroeste y centro del país, incluyendo las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y La Pampa, se encuentra bajo alerta amarilla. En estas zonas, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Si bien la intensidad de los fenómenos se prevé menor que en la zona naranja, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones en caso de lluvia.
Vientos fuertes en la Patagonia
El fenómeno meteorológico también se extiende a la Patagonia, con vientos intensos que afectan a las provincias de Río Negro y Chubut. El SMN ha emitido una alerta amarilla para esta región debido a la posibilidad de ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Se insta a los conductores a circular con precaución en las carreteras de la zona y a la población en general a tomar medidas de seguridad ante la posibilidad de voladura de objetos.
Se espera que las condiciones climáticas mejoren paulatinamente hacia el jueves 22, aunque se recomienda seguir de cerca la evolución del pronóstico, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. El SMN continuará monitoreando la situación y emitiendo los avisos correspondientes para mantener informada a la población.
Recomendaciones ante las alertas meteorológicas:
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Manténgase informado: Siga las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de las autoridades locales.
Tome precauciones: Evite desplazamientos innecesarios en zonas bajo alerta, especialmente durante las tormentas.
Asegure objetos sueltos: En zonas con alerta por vientos fuertes, asegure objetos que puedan ser volados por las ráfagas.
Conduzca con precaución: Si debe conducir en zonas con alerta por tormentas o vientos fuertes, hágalo con extrema precaución y reduzca la velocidad.
Esté atento a cables caídos: Reporte cualquier cable eléctrico caído a las autoridades correspondientes.
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