Alerta total de diluvio para medio país: en qué zonas habrá tormentas eléctricas y posible granizo

Alerta amarilla en el Norte y Centro

El resto del noroeste y centro del país, incluyendo las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y La Pampa, se encuentra bajo alerta amarilla. En estas zonas, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Si bien la intensidad de los fenómenos se prevé menor que en la zona naranja, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones en caso de lluvia.

Vientos fuertes en la Patagonia

El fenómeno meteorológico también se extiende a la Patagonia, con vientos intensos que afectan a las provincias de Río Negro y Chubut. El SMN ha emitido una alerta amarilla para esta región debido a la posibilidad de ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Se insta a los conductores a circular con precaución en las carreteras de la zona y a la población en general a tomar medidas de seguridad ante la posibilidad de voladura de objetos.

Se espera que las condiciones climáticas mejoren paulatinamente hacia el jueves 22, aunque se recomienda seguir de cerca la evolución del pronóstico, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. El SMN continuará monitoreando la situación y emitiendo los avisos correspondientes para mantener informada a la población.

Recomendaciones ante las alertas meteorológicas: