Alerta por diluvio para el fin de semana: dónde habrá tormentas eléctricas y posible granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puntualizó las zonas que estarán climáticamente complicadas este sábado y expuestas a fuertes tormentas.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienza a salir de la inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para distintas regiones del país. El anuncio se enfoca en cómo estará el clima este sábado en diversos sectores argentinos y el impacto que tendrán las fuertes tormentas pronosticadas.
Cabe señalar que en el centro de la Argentina se prevén tormentas de variada intensidad, mientras que una franja de la Patagonia se verá alcanzada por inclemencias climáticas.
Alerta por diluvio para el fin de semana: dónde habrá tormentas eléctricas y posible granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el mapa de alertas para este sábado 17 de octubre, advirtiendo sobre condiciones climáticas adversas en varias provincias de la Argentina. De acuerdo con el mapa oficial provisto por el organismo nacional, las zonas bajo alerta amarilla corresponden al sector de tormentas y lluvias, así como a la presencia de fuertes vientos según la región:
Las zonas bajo advertencia:
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Zona Central (Córdoba y San Luis): El área amarilla comprende un sector clave de la provincia de Córdoba (particularmente el centro y sur provincial) y el norte/noreste de San Luis. En esta franja se pronostican tormentas de variada intensidad, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.
Región Cordillerana y Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz): El aviso de nivel amarillo se despliega en forma de franja a lo largo del sector cordillerano de Neuquén y Río Negro, extendiéndose luego de manera más amplia por el oeste y sur de Chubut y gran parte de la provincia de Santa Cruz. En este corredor patagónico se prevén ráfagas de viento de consideración y precipitaciones intensas en áreas cordilleranas e interserranas.
Qué implica la alerta amarilla por tormentas
El nivel amarillo establece la presencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
Recomendaciones generales ante tormentas:
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Evitar actividades al aire libre durante el período de mayor inestabilidad.
No sacar la basura ni dejar elementos sueltos que puedan obstruir los desagües o ser arrastrados por el viento.
Asegurar objetos en balcones, patios y techos que puedan volarse debido a las ráfagas.
Evitar refugiarse cerca de árboles o postes de luz en caso de actividad eléctrica o vientos fuertes.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional ante eventuales actualizaciones del pronóstico.
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