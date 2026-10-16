Alerta por diluvio para el fin de semana: dónde habrá tormentas eléctricas y posible granizo

Zona Central (Córdoba y San Luis): El área amarilla comprende un sector clave de la provincia de Córdoba (particularmente el centro y sur provincial) y el norte/noreste de San Luis. En esta franja se pronostican tormentas de variada intensidad , acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Región Cordillerana y Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz): El aviso de nivel amarillo se despliega en forma de franja a lo largo del sector cordillerano de Neuquén y Río Negro, extendiéndose luego de manera más amplia por el oeste y sur de Chubut y gran parte de la provincia de Santa Cruz. En este corredor patagónico se prevén ráfagas de viento de consideración y precipitaciones intensas en áreas cordilleranas e interserranas.