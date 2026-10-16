Un tormentón canicular traerá calor antes de que el frío polar baje 15 grados la temperatura de Buenos Aires
El pronóstico anticipa jornadas primaverales seguidas por un abrupto descenso térmico. Cuándo llega el frío polar y el esperado bajón de temperatura al AMBA.
Los porteños enfrentarán una abrupta montaña rusa climática en los próximos días. Tras el paso de un tormentón canicular con lluvias y casi 48 horas de calor primaveral, las condiciones meteorológicas cambiarán drásticamente. La llegada de una masa de frío polar hará que la temperatura se desplome bruscamente durante el fin de semana.
Cuándo llega el calor y las precipitaciones
De acuerdo con los reportes meteorológicos, la inestabilidad se hará presente el miércoles 21 de octubre con la caída de una lluvia débil que dejará unos 2 mm de acumulación[cite: 8]. Tras este evento, los termómetros irán en rápido ascenso. El viernes 23 y el sábado 24 de octubre se vivirán las jornadas de mayor calor de la semana, alcanzando temperaturas máximas de 22°C bajo cielos parcialmente nubosos.
El ingreso del frío polar: un desplome de 15 grados
La ventana de clima templado y primaveral durará muy poco. El domingo 25 de octubre marcará un punto de quiebre definitivo en el tiempo, ya que la temperatura mínima caerá bruscamente hasta tocar los 7°C. Este severo impacto térmico representará una diferencia exacta de 15 grados de descenso en comparación con el pico de 22°C registrado durante la tarde del sábado.
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El inicio de la siguiente semana mantendrá estas crudas condiciones de aire frío en la ciudad. Para el lunes 26 de octubre, el pronóstico extendido prevé una jornada muy fresca con una mínima de 8°C y una máxima que apenas logrará rozar los 14°C.
Cómo sigue el pronóstico en Buenos Aires hacia fin de mes
A pesar del fuerte descenso, el repunte de las marcas térmicas será progresivo a medida que avance la última semana del mes[cite: 6]. El martes 27 de octubre la máxima logrará recuperarse hasta los 18°C, mientras que el miércoles 28 llegará a los 19°C. Finalmente, para el jueves 29 de octubre se espera que el termómetro vuelva a marcar agradables 23°C de máxima con una mínima de 13°C.
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