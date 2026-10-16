Un tormentón canicular traerá calor antes de que el frío polar baje 15 grados la temperatura de Buenos Aires

Cómo sigue el pronóstico en Buenos Aires hacia fin de mes

A pesar del fuerte descenso, el repunte de las marcas térmicas será progresivo a medida que avance la última semana del mes[cite: 6]. El martes 27 de octubre la máxima logrará recuperarse hasta los 18°C, mientras que el miércoles 28 llegará a los 19°C. Finalmente, para el jueves 29 de octubre se espera que el termómetro vuelva a marcar agradables 23°C de máxima con una mínima de 13°C.