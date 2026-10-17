Alerta total de diluvio hoy sábado, con lluvias fuertes y ráfagas: qué dice el informe por tormentas y granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo informe con advertencias por lluvias y tormentas en varias regiones del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado 17 de octubre una alerta amarilla por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que afectará a diversos sectores del sur argentino, con lluvias, ráfagas y posible caída de granizo, en lo que podría transformarse en un verdadero diluvio.
El aviso abarca áreas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, principalmente sobre la franja cordillerana, aunque en el territorio santacruceño el fenómeno también se extenderá hacia el centro provincial y sectores del litoral costero.
Lluvia con abundante caída de agua y posible actividad eléctrica: qué dice el alerta de diluvio
De acuerdo con el parte oficial del organismo oficial, el área delimitada experimentará el desarrollo de núcleos de tormenta de variada intensidad que podrán estar acompañados por ráfagas de viento y fenómenos intensos en plazos breves.
"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo", advierte el informe del SMN.
Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre los 10 y 20 mm, estimación que podría ser superada de manera puntual en áreas cordilleranas.
Recomendaciones del SMN ante el nivel amarillo
Frente a la vigencia del alerta de nivel amarillo —que implica posibles inconvenientes o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas—, las autoridades de Defensa Civil sugieren mantener la precaución:
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Evitar sacar la basura o dejar elementos que impidan el libre escurrimiento del agua.
Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de la tormenta.
No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan ceder ante las ráfagas.
Mantenerse informado mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
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