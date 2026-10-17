Verano frío: especialistas en meteorología pronostican anomalías térmicas para diciembre, enero y febrero

Esta tendencia, que se viene observando desde hace varios meses con anomalías negativas sostenidas en el Cono Sur, responde principalmente a un incremento en la cobertura de nubosidad y a dinámicas atmosféricas regionales que limitan la radiación solar directa de manera prolongada.

El Niño mantiene en alerta al Litoral

La situación en Puerto Iguazú se suma a las inundaciones que afectan a distintas localidades de Corrientes y Entre Ríos. En los últimos días, la crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene a 17 puertos del noreste y el Litoral argentino en situación de alerta o nivel de evacuación. De acuerdo con los registros del Reporte Hidrometeorológico de Prefectura Naval Argentina, ocho puntos de medición superaron las alturas de evacuación, mientras que otros nueve permanecieron en alerta. La situación se produjo tras las intensas precipitaciones registradas en la cuenca alta del Plata, que incrementaron el caudal de los principales cursos de agua de la región.