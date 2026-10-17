Verano frío: especialistas en meteorología pronostican anomalías térmicas para diciembre, enero y febrero
La Argentina se prepara para recibir una estación estival con temperaturas por debajo de las habituales, por diversas anomalías.
Con la mirada puesta en la próxima estación, la difusión de mapas y tendencias climáticas generó expectativas sobre cómo se comportará el tiempo durante los meses de diciembre, enero y febrero. Frente a versiones que anticipan un "verano frío", especialistas en meteorología aclararon los alcances de las proyecciones y explicaron qué significan realmente las anomalías térmicas previstas para el país.
"Verano frío": qué dicen las proyecciones meteorológicas
Los análisis climatológicos muestran que gran parte del territorio nacional se encamina a registrar temperaturas promedio por debajo de los valores históricos normales para la época.
Sin embargo, los expertos remarcan una distinción fundamental: una anomalía negativa no equivale a un verano frío en términos absolutos, sino a marcas térmicas ligeramente más moderadas que las habituales.
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Diciembre: La temperatura máxima media histórica se ubica en los 29 °C.
Enero: La media normal asciende a los 30,1 °C.
Febrero: El promedio se posiciona en torno a los 28,9 °C.
Bajo el escenario proyectado, los valores diarios se mantendrán, en promedio, levemente por debajo de esas marcas de referencia, aunque sin impedir jornadas de calor propio de la estación estival.
Un fenómeno particular en la región
Un aspecto destacado por los especialistas es que gran parte de la Argentina se consolida como la única región habitable del planeta donde la temperatura se mantendrá por debajo de los promedios globales.
Esta tendencia, que se viene observando desde hace varios meses con anomalías negativas sostenidas en el Cono Sur, responde principalmente a un incremento en la cobertura de nubosidad y a dinámicas atmosféricas regionales que limitan la radiación solar directa de manera prolongada.
El Niño mantiene en alerta al Litoral
La situación en Puerto Iguazú se suma a las inundaciones que afectan a distintas localidades de Corrientes y Entre Ríos. En los últimos días, la crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene a 17 puertos del noreste y el Litoral argentino en situación de alerta o nivel de evacuación. De acuerdo con los registros del Reporte Hidrometeorológico de Prefectura Naval Argentina, ocho puntos de medición superaron las alturas de evacuación, mientras que otros nueve permanecieron en alerta. La situación se produjo tras las intensas precipitaciones registradas en la cuenca alta del Plata, que incrementaron el caudal de los principales cursos de agua de la región.
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