Cambió el pronóstico del tiempo y se supo cuando llega el tormentón interminable que durará cinco días
El pronóstico del tiempo anticipa una severa seguidilla de jornadas inestables en Buenos Aires. Cuándo empiezan las precipitaciones y hasta qué día lloverá.
Los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires deberán prepararse para un prolongado período de inestabilidad climática. Los últimos reportes del pronóstico del tiempo confirman la llegada de un frente húmedo que desencadenará un tormentón casi interminable con cinco días ininterrumpidos de precipitaciones.
Cuándo empieza a llover y cómo serán los cinco días de tormenta
El cambio drástico en las condiciones del tiempo se sentirá a partir de mediados de semana, extendiéndose a lo largo de todo el fin de semana. El detalle diario del fenómeno meteorológico es el siguiente:
- Miércoles 21 de octubre: marcará el inicio del mal tiempo con la llegada de tormentas, una probabilidad de precipitaciones del 50% y una temperatura máxima de 20°C.
- Jueves 22 de octubre: la inestabilidad se intensificará con lluvias sostenidas, alcanzando un 80% de probabilidad y una acumulación estimada de 6.2 milímetros de agua.
- Viernes 23 de octubre: continuarán las lluvias débiles bajo un cielo mayormente cubierto, manteniendo temperaturas templadas entre los 15°C y 21°C.
- Sábado 24 de octubre: el primer día del fin de semana no dará tregua, presentando precipitaciones durante gran parte de la jornada y vientos provenientes del sector sur.
- Domingo 25 de octubre: el quinto y último día del frente inestable traerá una probabilidad de lluvias del 90%, con una acumulación de 4 mm y un marcado descenso térmico que ubicará a la mínima en 12°C y la máxima en apenas 17°C.
Cuándo mejora definitivamente el clima
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Tras esta extensa seguidilla de lluvias, el frente de tormenta finalmente abandonará la región. Para el lunes 26 de octubre, el pronóstico anticipa una jornada sin precipitaciones, con nubes y claros, y marcas térmicas frescas que rondarán entre los 10°C y 18°C.
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