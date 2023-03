ANMAT prohibió un alfajor: el motivo

De esta manera los alfajores, conitos, bocaditos, entre otros productos, fueron sacados de circulación en toda la región hasta que se regularice la reglamentación. La ANMAT es un organismo que lleva a cabo investigaciones con la idea de garantizar que los productos para la salud sean eficaces, seguros y de calidad.

Qué es la celiaquía

Se trata de una reacción inmunológica al ingerir gluten genera una inflamación que daña el revestimiento del intestino delgado y que puede generar problemas médicos.

Para esta enfermedad no existe un tratamiento o cura, si no que la persona deberá comenzar con una dieta que no incluya gluten en las preparaciones o en los productos en sí.

Por este motivo es indispensable que los envoltorios tengan en condiciones el sello de "apto" o "no apto" para celíacos ya que ese permite que los consumidores no se vean afectados ante alguna irregularidad.