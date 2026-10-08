Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026
La escritora canadiense obtuvo el premio por su “audaz e inventiva obra" al crear "nuevas formas para la literatura contemporánea".
La escritora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 por su “audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, anunció este jueves la Academia Sueca.
Quién es Anne Carson
Carson, de 76 años, es poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica. Su producción se caracteriza por combinar poesía, prosa, traducción y elementos de la tradición grecolatina, con una búsqueda constante de nuevas formas de expresión.
La autora es considerada una de las principales voces de la poesía anglosajona contemporánea. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Autobiografía de rojo, publicada en 1998, y Nox, de 2010, un libro creado como homenaje a su hermano Michael, fallecido en Dinamarca.
Su carrera en literatura
El Nobel no es el primer gran reconocimiento que recibe Carson. En 2001 obtuvo el premio T. S. Eliot por La belleza del marido. Un ensayo narrativo en 29 tangos y, en 2020, recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras.
La Academia Sueca destacó especialmente la manera en que la escritora recupera elementos de la tradición clásica para transformarlos y generar nuevas formas literarias. Sus traducciones de textos griegos también ocupan un lugar central en su trayectoria.
Carson sucede en el palmarés al escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura en 2025. La autora canadiense había aparecido además entre los nombres considerados favoritos para obtener el reconocimiento de este año.
Libros de Anne Carson
En su primer libro, Eros dulce y amargo (1986) reflexionó sobre el amor romántico y el deseo erótico. En Economía de lo que no se pierde (1999) contrapuso al poeta griego del siglo VI a.C con Paul Celan y en Hombres en sus horas libres (2000) al historiador Tucídides con Virginia Woolf.
En los años 90' publicó obras como Cristal, ironía y Dios, una extensa historia sobre el duelo y el amor no correspondido, donde la narradora en primera persona, una mujer que abandonó a su marido, visita a su solitaria madre.
Otras de sus publicaciones más laureadas es Autobiografía de Rojo: una novela en verso (1998) y La belleza del marido (2001), en el que narra una disputa sarcástica con un marido infiel.
Más adelante publicó Nox (2010), en memoria de su hermano Michael, que murió en Dinamarca en el 2000. Float (2016) y Norma enrevesada (2024) también se destacan dentro de su bibliografía.
Quiénes eran los otros candidatos al Premio Nobel de Literatura
La autora figuraba como favorita dentro de los candidatos, que incluían otros nombres como Enrique Vila-Matas, Amitav Ghosh, Gerald Murnane, Haruki Murakami, Cristina Rivera Garza, Margaret Atwood y Thomas Pynchon.
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