Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

Carson sucede en el palmarés al escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura en 2025. La autora canadiense había aparecido además entre los nombres considerados favoritos para obtener el reconocimiento de este año.

Libros de Anne Carson

En su primer libro, Eros dulce y amargo (1986) reflexionó sobre el amor romántico y el deseo erótico. En Economía de lo que no se pierde (1999) contrapuso al poeta griego del siglo VI a.C con Paul Celan y en Hombres en sus horas libres (2000) al historiador Tucídides con Virginia Woolf.

En los años 90' publicó obras como Cristal, ironía y Dios, una extensa historia sobre el duelo y el amor no correspondido, donde la narradora en primera persona, una mujer que abandonó a su marido, visita a su solitaria madre.

Otras de sus publicaciones más laureadas es Autobiografía de Rojo: una novela en verso (1998) y La belleza del marido (2001), en el que narra una disputa sarcástica con un marido infiel.

Más adelante publicó Nox (2010), en memoria de su hermano Michael, que murió en Dinamarca en el 2000. Float (2016) y Norma enrevesada (2024) también se destacan dentro de su bibliografía.

Quiénes eran los otros candidatos al Premio Nobel de Literatura

La autora figuraba como favorita dentro de los candidatos, que incluían otros nombres como Enrique Vila-Matas, Amitav Ghosh, Gerald Murnane, Haruki Murakami, Cristina Rivera Garza, Margaret Atwood y Thomas Pynchon.