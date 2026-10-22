ARCA dispuso la subasta más de medio centenar de bicicletas: cómo participar
La subasta se realizará bajo modalidad electrónica a través de la página web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y todos los interesados pueden participar.
La Autoridad de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso este jueves sacar a subasta más de medio centenar de bicicletas secuestradas por la Dirección General de Aduanas (DGA). Así quedó plasmado en la Disposición 427/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.
Allí, ARCA autorizó "la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben, con la debida antelación y bajo modalidad electrónica, por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican".
La subasta pública de las bicicletas se efectuará el próximo 19 de noviembre bajo modalidad electrónica a través de la pagina web del Banco Ciudad (https://subastas.bancociudad.com.ar/) de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos.
En total son 51 bicicletas repartidas en 31 lotes. Entre ellas hay bicicletas con precios base que arrancan desde los 3.500 pesos y que pueden subir hasta los 539.460 pesos para el caso de una bicicleta marca Piranello, modelo Nytro T700, Rodado 28 por la que en el mercado pueden llegar a pagarse hasta 5 millones de pesos.
También integran la subasta bicicletas Trek; GT; Cannondale; Specialized; Supercycle; Upland; RBX; Phoenix y Oxford, entre otras marcas.
Cómo participar de la subasta
El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.
En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.
Detalle de la subasta
Disposición 427/2026:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario