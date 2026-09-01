ARCA anunció la subasta de 35 consolas PlayStation 5 a partir de los 350 mil pesos: claves para participar
La subasta se realizará bajo modalidad electrónica a través de la página web del Banco Ciudad y todos los intersados pueden participar.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso este martes sacar a subasta 35 consolas PlayStation 5 secuestradas por la Dirección General de Aduanas (DGA). Así quedó plasmado en las Disposiciones 69/2026 y 33/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
Allí, ARCA autorizó "la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben con la debida antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican".
La subasta pública se efectuará el próximo 24 de septiembre por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos.
Cada una de las consolas sala a la subasta con un precio base de 35 mil pesos.
Cómo participar de la subasta
El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.
En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.
Detalle de la subasta
Disposición 69/2026:
Disposición 33/2026:
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