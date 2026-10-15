Así son los cartuchos de gas lacrimógeno que lanzó la Policía en plena Marcha Federal Universitaria

El despliegue de estos cartuchos generó nubes de gas en varios puntos de la Plaza del Congreso y las veredas de los anexos legislativos, dificultando la visibilidad y la respiración en las arterias principales de la zona.

El antecedente de Pablo Grillo, herido con un cartucho de gas lacrimógeno en Congreso

El caso de Pablo Grillo, un fotoperiodista de 35 años que resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 durante una manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación, causó fuerte conmoción y sentó un precedente en lo que a violencia policial respecta.

Mientras cubría las protestas y registraba imágenes del operativo de seguridad, Pablo Grillo recibió de frente el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por efectivos de las fuerzas de seguridad.

El impacto del proyectil le causó un traumatismo grave de cráneo con fractura de hueso frontal y pérdida de masa encefálica. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Ramos Mejía, donde permaneció en terapia intensiva con pronóstico reservado durante un prolongado período de rehabilitación.

El caso se convirtió en un antecedente emblemático citado por organismos de derechos humanos y gremios de prensa (como ARGRA y Sipreba) para señalar el peligro del uso de lanzadores de gases en trayectoria directa/horizontal hacia el cuerpo o la cabeza de los manifestantes y trabajadores de prensa, en lugar de dispararse en parábola hacia el aire como marcan los protocolos de seguridad.