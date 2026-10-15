Así son los cartuchos de gas lacrimógeno que lanzó la Policía en plena Marcha Federal Universitaria
Durante las manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación, las fuerzas de seguridad volvieron a agredir a los manifestantes.
Una jornada marcada por momentos de máxima tensión se vivió este jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional durante la quinta Marcha Federal Universitaria. En medio de su ya conocida provocación a los manifestantes, la Policía lanzó cartuchos de gas lacrimógeno para agredir a quienes protestaban pacíficamente.
Así son los cartuchos de gas lacrimógeno que lanzó la Policía en plena Marcha Federal Universitaria
Los recipientes recuperados tras ser arrojados hacia las calles Yrigoyen y Rivadavia corresponden a cápsulas cilíndricas de aluminio pulido o metal ligero.
Se trata de tubos cilíndricos de acabado metálico con bordes rectos y un orificio superior o inferior. En algunos ejemplares se observan deformaciones en los extremos producto del impacto al ser lanzados o al rebotar contra el asfalto. Los recipientes poseen una apertura concéntrica en una de sus bases por donde se libera de forma continua una densa columna de humo químico y agente irritante.
Cabe señalar que tienen una dimensión compacta para encajar en lanzadores o ser arrojados manualmente, alcanzando un tamaño aproximado al de una mano. Al tocar suelo, el artefacto comienza a liberar inmediatamente abundante humo blanco espeso que se expande con rapidez por el viento.
Esto genera irritación en los ojos y las vías respiratorias en un amplio radio, provocando la dispersión inmediata de manifestantes y transeúntes en la zona.
El despliegue de estos cartuchos generó nubes de gas en varios puntos de la Plaza del Congreso y las veredas de los anexos legislativos, dificultando la visibilidad y la respiración en las arterias principales de la zona.
El antecedente de Pablo Grillo, herido con un cartucho de gas lacrimógeno en Congreso
El caso de Pablo Grillo, un fotoperiodista de 35 años que resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 durante una manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación, causó fuerte conmoción y sentó un precedente en lo que a violencia policial respecta.
Mientras cubría las protestas y registraba imágenes del operativo de seguridad, Pablo Grillo recibió de frente el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por efectivos de las fuerzas de seguridad.
El impacto del proyectil le causó un traumatismo grave de cráneo con fractura de hueso frontal y pérdida de masa encefálica. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Ramos Mejía, donde permaneció en terapia intensiva con pronóstico reservado durante un prolongado período de rehabilitación.
El caso se convirtió en un antecedente emblemático citado por organismos de derechos humanos y gremios de prensa (como ARGRA y Sipreba) para señalar el peligro del uso de lanzadores de gases en trayectoria directa/horizontal hacia el cuerpo o la cabeza de los manifestantes y trabajadores de prensa, en lugar de dispararse en parábola hacia el aire como marcan los protocolos de seguridad.
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