Cómo hizo Santiago del Estero para alcanzar un récord de exportaciones sin petróleo, gas ni minería
Con US$ 1.513 millones en 2025, Santiago del Estero lideró las exportaciones del norte argentino apostando al agro, valor agregado y apoyo a empresas.
Con ventas externas por US$ 1.513 millones durante 2025, el gobierno de Santiago del Estero logró posicionar a la provincia al frente de las exportaciones del norte argentino y alcanzar el nivel más alto de los últimos diez años, apoyándose exclusivamente en la producción agropecuaria, las economías regionales y el acompañamiento institucional al sector privado, sin depender del petróleo, el gas ni la minería.
El desempeño, que ubicó al distrito en el noveno lugar del ranking nacional y le permitió concentrar el 27,9% de las ventas externas de todo el NOA en el primer semestre de 2025, es el resultado de una estrategia sostenida de diversificación productiva y apertura de mercados, reflejada en el informe "Desarrollo de la Oferta Exportable de Santiago del Estero", elaborado por la consultora ECOPOLYS a partir de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En la última década (2016-2025), la provincia acumuló operaciones por US$ 11.214 millones, con un promedio anual cercano a los US$ 1.120 millones.
Las claves del modelo productivo y comercial detrás del récord de exportaciones
A diferencia de otras jurisdicciones impulsadas por los hidrocarburos o la extracción minera, la gestión provincial apostó a potenciar las cadenas con arraigo territorial, sumar valor agregado en origen y profesionalizar la salida al mundo de las empresas locales:
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Impulso al complejo agrícola y las fibras: la base exportadora se consolidó sobre los envíos de maíz, soja, trigo, sorgo y alfalfa, combinados con el fortalecimiento estratégico del complejo algodonero y la colocación de lana, alfombras y tapices.
Diversificación hacia economías regionales: se promovió el crecimiento de sectores con alto impacto territorial como la carne bovina, cueros en bruto, miel, derivados apícolas y producciones caprinas y forestales.
Relevamiento y promoción internacional con "Santiago del Estero Exporta": el gobierno provincial llevó adelante un diagnóstico sobre 268 firmas locales y puso en marcha una plataforma digital bilingüe que debutó con 64 empresas validadas con experiencia comprobable en comercio exterior (52 de bienes y 12 de servicios), abarcando alimentos, agroindustria, manufacturas y Servicios Basados en Conocimiento (SBC), con perfiles autogestionables y fichas técnicas en PDF diseñadas para rondas de negocios internacionales.
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