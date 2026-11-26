El desempeño, que ubicó al distrito en el noveno lugar del ranking nacional y le permitió concentrar el 27,9% de las ventas externas de todo el NOA en el primer semestre de 2025, es el resultado de una estrategia sostenida de diversificación productiva y apertura de mercados, reflejada en el informe "Desarrollo de la Oferta Exportable de Santiago del Estero", elaborado por la consultora ECOPOLYS a partir de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).