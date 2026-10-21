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Avanza un tormentón que afectará al AMBA y a medio país: la alerta que contempla tormentas y granizo

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una severa advertencia para este jueves: habrá fuertes tormentas en AMBA y varias provincias.

Avanza un tormentón que afectará al AMBA y a medio país: la alerta que contempla tormentas y granizo.

Avanza un tormentón que afectará al AMBA y a medio país: la alerta que contempla tormentas y granizo.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (AMBA) se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Según el mapa difundido por el organismo oficial, la zona metropolitana y buena parte de la provincia de Buenos Aires registrarán lluvias y tormentas de variada intensidad este jueves.

Además, el organismo detalló que las precipitaciones podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y eventual caída de granizo.

Lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Este nivel de alerta implica un impacto meteorológico moderado, pero con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se recomienda a los vecinos del AMBA asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Alerta naranja por tormentón: máxima precaución en el Centro y Litoral

El mapa del SMN muestra una franja crítica coloreada de naranja, lo que indica la posibilidad de eventos meteorológicos peligrosos con capacidad de causar daños materiales e interrupciones en la vida cotidiana:

  • Centro del país y Litoral: La alerta naranja abarca de manera extendida a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, el centro-este de Córdoba, gran parte de Corrientes y el sur de Misiones.

  • Norte del país: Zonas del noreste de Santiago del Estero y el sur de Chaco también se encuentran dentro de este nivel de riesgo.

  • Patagonia: Se observa una mancha naranja que afecta al centro-oeste de Neuquén y áreas limítrofes con Río Negro.

Para estas regiones se prevén tormentas severas, abundantes caídas de agua en cortos períodos, ráfagas fuertes de viento y probable caída de granizo.

Alerta amarilla en el resto del territorio nacional

El aviso de nivel amarillo se extiende por una porción significativa del mapa argentino:

  • Norte y Noroeste: Cubre casi la totalidad de Formosa, gran parte de Chaco, Santiago del Estero, áreas de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

  • Cuyo y Centro-Sur: Afecta a la provincia de Mendoza, sectores de San Luis, La Pampa y la franja central y costera de Buenos Aires.

  • Patagonia: La alerta de nivel amarillo se extiende sobre el resto de Neuquén, el centro y oeste de Río Negro, y el norte y sudoeste de Chubut.

Las autoridades reiteran la importancia de no sacar la basura para evitar el taponamiento de desagües, evitar resguardarse cerca de árboles y postes de luz, y seguir las indicaciones de los organismos de Defensa Civil.

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