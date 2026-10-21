Avanza un tormentón que afectará al AMBA y a medio país: la alerta que contempla tormentas y granizo.

El aviso de nivel amarillo se extiende por una porción significativa del mapa argentino:

Norte y Noroeste: Cubre casi la totalidad de Formosa, gran parte de Chaco, Santiago del Estero, áreas de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

Cuyo y Centro-Sur: Afecta a la provincia de Mendoza, sectores de San Luis, La Pampa y la franja central y costera de Buenos Aires.