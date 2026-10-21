Avanza un tormentón que afectará al AMBA y a medio país: la alerta que contempla tormentas y granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una severa advertencia para este jueves: habrá fuertes tormentas en AMBA y varias provincias.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (AMBA) se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Según el mapa difundido por el organismo oficial, la zona metropolitana y buena parte de la provincia de Buenos Aires registrarán lluvias y tormentas de variada intensidad este jueves.
Además, el organismo detalló que las precipitaciones podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y eventual caída de granizo.
Este nivel de alerta implica un impacto meteorológico moderado, pero con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se recomienda a los vecinos del AMBA asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.
Alerta naranja por tormentón: máxima precaución en el Centro y Litoral
El mapa del SMN muestra una franja crítica coloreada de naranja, lo que indica la posibilidad de eventos meteorológicos peligrosos con capacidad de causar daños materiales e interrupciones en la vida cotidiana:
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Centro del país y Litoral: La alerta naranja abarca de manera extendida a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, el centro-este de Córdoba, gran parte de Corrientes y el sur de Misiones.
Norte del país: Zonas del noreste de Santiago del Estero y el sur de Chaco también se encuentran dentro de este nivel de riesgo.
Patagonia: Se observa una mancha naranja que afecta al centro-oeste de Neuquén y áreas limítrofes con Río Negro.
Para estas regiones se prevén tormentas severas, abundantes caídas de agua en cortos períodos, ráfagas fuertes de viento y probable caída de granizo.
Alerta amarilla en el resto del territorio nacional
El aviso de nivel amarillo se extiende por una porción significativa del mapa argentino:
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Norte y Noroeste: Cubre casi la totalidad de Formosa, gran parte de Chaco, Santiago del Estero, áreas de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.
Cuyo y Centro-Sur: Afecta a la provincia de Mendoza, sectores de San Luis, La Pampa y la franja central y costera de Buenos Aires.
Patagonia: La alerta de nivel amarillo se extiende sobre el resto de Neuquén, el centro y oeste de Río Negro, y el norte y sudoeste de Chubut.
Las autoridades reiteran la importancia de no sacar la basura para evitar el taponamiento de desagües, evitar resguardarse cerca de árboles y postes de luz, y seguir las indicaciones de los organismos de Defensa Civil.
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