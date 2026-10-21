A qué hora inicia el diluvio este jueves, con lluvias potentes en Buenos Aires: hay nuevo alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus alertas por lluvias y tormentas para este jueves en varias provincias del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad que afectará este jueves 22 de octubre al centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires y a amplias regiones de otras 12 provincias.
El fenómeno meteorológico, que se espera que sea un diluvio, estará acompañado por precipitaciones intensas en breves lapsos, ráfagas de viento muy fuertes, importante actividad eléctrica y la posible caída de granizo.
De acuerdo con el informe del organismo oficial, las condiciones de mayor inestabilidad y los fenómenos más severos están previstos principalmente para las horas de la tarde.
Las zonas afectadas por el alerta meteorológico por lluvias y tormentas
El aviso de nivel amarillo abarca un extenso territorio del centro, norte y litoral del país:
-
Provincia de Buenos Aires: Centro y noroeste del territorio bonaerense.
Litoral y Noreste (NEA): Todo Misiones, todo Corrientes, todo Santa Fe, norte, oeste y sur de Entre Ríos, este de Formosa y este de Chaco.
Centro y Cuyo: Todo Córdoba (excepto el sector norte), todo San Luis, todo Mendoza (salvo la zona cordillerana) y todo La Pampa (con excepción del sureste).
Patagonia: Todo Neuquén y la casi totalidad de Río Negro (menos el sureste).
Qué dice el reporte del Servicio Meteorológico Nacional
Según el comunicado difundido por el organismo técnico, las áreas comprendidas dentro del aviso serán impactadas por precipitaciones y tormentas que pueden alcanzar un desarrollo puntual de severidad.
"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual", precisó el SMN.
Recomendaciones de prevención
Ante la vigencia de este alerta por fenómenos adversos, se aconseja a la población:
-
Evitar permanecer al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
Asegurar u ocultar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento.
No sacar la basura y mantener limpios los desagües para evitar anegamientos temporales.
Mantenerse alejado de árboles, postes de luz y cables de electricidad en la vía pública.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario