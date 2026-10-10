Balvanera: se quedó dormido al volante, chocó contra dos autos estacionados y terminó hospitalizado
El conductor perdió el control de su vehículo sobre la avenida Rivadavia y sufrió politraumatismos. Los otros dos autos estaban vacíos.
Un múltiple choque se produjo en el barrio de porteño de Balvanera, en donde un auto perdió el control e impactó contra dos vehículos que estaban estacionados. Como consecuencia de la brutal colisión, el conductor del vehículo golpeó su cabeza contra el parabrisas y fue llevado de urgencia al Hospital Ramos Mejía.
El hecho ocurrió este sábado, cerca de las 6:00, sobre la avenida Rivadavia al 2.500. El impacto alcanzó primero a un Toyota Corolla y luego a un Volkswagen Polo que estaban estacionados y no tenían ocupantes. Ambos autos registraron daños en sus sectores traseros, mientras que el Fiat Siena también quedó afectado por la colisión.
Si bien se investigan las causas del fuerte siniestro, todo hace pensar que el conductor del Fiat se quedó dormido y se fue directamente hacia la parte izquierda de la avenida Rivadavia, donde estaban estacionados varios automóviles.
Producto del violento impacto, el conductor del Fiat estrelló su cabeza contra el parabrisas y no se activó el airbag, con lo cual se sospecha que no habría llevado el cinturón de seguridad.
La Unidad Fiscal de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Diego Basabilvaso, dispuso que se realizara un test de alcoholemia al automovilista y ordenó una nueva consulta judicial una vez conocido el resultado.
El análisis no se efectuó en el lugar porque el herido requirió atención médica y traslado inmediato. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que el conductor perdió el dominio del vehículo. “Me dormí”, habría declarado el conductor al cuerpo del SAME que lo trasladó, según informó C5N.
Daños en los dos autos estacionados y corte de tránsito
El Toyota Corolla recibió el golpe inicial y, por la fuerza del impacto, terminó contra el Volkswagen Polo que estaba delante. El Polo sufrió daños concentrados en el baúl, mientras que el Corolla presentó roturas en una de sus ruedas y en la parte posterior.
El siniestro obligó a interrumpir la circulación sobre la avenida Rivadavia mientras se retiraban los vehículos y se limpiaban los restos que habían quedado sobre la calzada. El tránsito fue desviado por Alberti hasta que una grúa retiró el Fiat Siena.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario