Balvanera: se quedó dormido al volante, chocó contra dos autos estacionados y terminó hospitalizado

El análisis no se efectuó en el lugar porque el herido requirió atención médica y traslado inmediato. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que el conductor perdió el dominio del vehículo. “Me dormí”, habría declarado el conductor al cuerpo del SAME que lo trasladó, según informó C5N.

Manejaba por el barrio porteño de Balvanera, se quedó dormido y chocó contra dos autos estacionados.

Daños en los dos autos estacionados y corte de tránsito

El Toyota Corolla recibió el golpe inicial y, por la fuerza del impacto, terminó contra el Volkswagen Polo que estaba delante. El Polo sufrió daños concentrados en el baúl, mientras que el Corolla presentó roturas en una de sus ruedas y en la parte posterior.

El siniestro obligó a interrumpir la circulación sobre la avenida Rivadavia mientras se retiraban los vehículos y se limpiaban los restos que habían quedado sobre la calzada. El tránsito fue desviado por Alberti hasta que una grúa retiró el Fiat Siena.