Cambió el pronóstico y las lluvias se adelantaron en AMBA: cuántos días se quedan y cuándo son las tormentas
El informe del Servicio Meteorológico Nacional prevé hasta cinco jornadas consecutivas con lluvias y tormentas en el AMBA.
El clima dio un giro de último momento en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el mal tiempo se adelantó y la jornada de este miércoles 21 de octubre estará signada por lluvias intermitentes y tormentas desde las primeras horas del día.
A diferencia del reporte previo, el ingreso de un frente de inestabilidad aceleró los plazos y dará inicio a una saga de días consecutivos pasados por agua en toda la región metropolitana.
Para lo que resta del día, el organismo oficial emitió un panorama dominado por la lluvia y el cambio paulatino en las condiciones atmosféricas: mañana con probabilidad de chaparrones aislados; tarde con el momento mayor inestabilidad, con desarrollo de tormentas de variada intensidad; mientras que en la noche continuará la presencia de chaparrones.
Más días seguidos con lluvias en Buenos Aires
El SMN ratificó que el mal tiempo se extenderá durante varios días, manteniendo un patrón de precipitaciones continuas de cara al fin de semana:
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Jueves 22: La jornada mantendrá el cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche.
Viernes 23: Cierre de la semana hábil con mal tiempo ininterrumpido: se prevén lloviznas durante la madrugada y la mañana, que pasarán a ser chaparrones durante la tarde y la noche.
Sábado 24: Mantiene el cuadro de inestabilidad continua, con presencia de lloviznas a lo largo de toda la jornada.
Domingo 25: Continuarán las lloviznas durante la madrugada y la mañana, para dar paso a una paulatina mejora hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado.
Si bien el pronóstico es variable y puede ir cambiando con el correr de las jornadas, el organismo nacional espera que recién a partir del lunes de la próxima semana se aleje la inestabilidad del AMBA.
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