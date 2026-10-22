Caso Nancy Godoy: detuvieron a un capataz sospechado de haber asesinado a la docente
Se trata de Irineo Zarza, quien se desempeñaba como capataz de la estancia El Curupí. La Fiscalía ya investiga el hecho como un femicidio.
La Justicia de Corrientes detuvo en las últimas horas a un capataz sospechado de haber asesinado a Nancy Godoy, la docente desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina. La hipótesis es la de un presunto ataque sexual y posterior femicidio.
El nuevo detenido fue identificado como Irineo Zarza, quien se desempeñaba como capataz en la estancia "El Curupí" y se encuentra detenido en el edificio del Poder Judicial de Esquina.
Testimonios recogidos durante la investigación sostienen que, en las horas previas a la desaparición de la docente, Zarza fue visto alcoholizado en una tapera ubicada a unos 150 metros de la escuela, en la que solía pasar la noche.
De acuerdo con esos testimonios, el capataz se tornaba agresivo cuando acostumbraba a beber alcohol.
Ante este patrón de conducta, los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González ordenaran anoche dos nuevas detenciones: la de Zarza y la de un hombre de apellido Sandoval, sobre quien hasta el momento se desconoce qué participación podría haber tenido en el hecho.
"La hipótesis más fuerte es la del ataque sexual y posterior femicidio", confirmó hoy Gustavo Briend, quien junto a Fernando Burlando serán los abogados de la familia de Nancy Godoy.
Quiénes son los detenidos
Hasta el momento hay cinco detenidos e imputados por la desaparición de la docente. Por estas horas, la más complicada es Rosa Leguizamón.
Rosa sostiene que el jueves 8 de octubre se acercó hasta la escuela para avisarle a Nancy que se iba a una fiesta de doma en la localidad de Sauce junto a su hermano y su esposo Nahuel Rojas, también detenido. Según su relato, volvieron el miércoles. Sin embargo, la fiscalía considera que existieron contradicciones e inconsistencias en su relato. La sospecha es que, junto a su pareja, la mujer podrían haber facilitado el femicidio de la docente.
También permanece detenido Ezequiel Bordón, imputado por falso testimonio. El peón rural, al momento de declarar ante la policía, sostuvo que Nancy había sido asesinada. Su defensor aseguró luego que dio esa declaración tras ser "apretado" por los efectivos.
En las últimas horas se sumaron las detenciones de Zarza, señalado como el presunto femicida, y Sandoval.
Por otro lado, la Fiscalía comunicó que procederán a realizar una extracción de sangre a familiares de la docente para tener un cotejo de ADN en caso de que se hallen restos.
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