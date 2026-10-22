Caso Nancy Godoy: detuvieron a un capataz sospechado de haber asesinado a la docente

"La hipótesis más fuerte es la del ataque sexual y posterior femicidio", confirmó hoy Gustavo Briend, quien junto a Fernando Burlando serán los abogados de la familia de Nancy Godoy.

Quiénes son los detenidos

Nancy trabajaba en una escuela rural, a la que debía llegar con la ayuda de varias personas ahora detenidas

Hasta el momento hay cinco detenidos e imputados por la desaparición de la docente. Por estas horas, la más complicada es Rosa Leguizamón.

Rosa sostiene que el jueves 8 de octubre se acercó hasta la escuela para avisarle a Nancy que se iba a una fiesta de doma en la localidad de Sauce junto a su hermano y su esposo Nahuel Rojas, también detenido. Según su relato, volvieron el miércoles. Sin embargo, la fiscalía considera que existieron contradicciones e inconsistencias en su relato. La sospecha es que, junto a su pareja, la mujer podrían haber facilitado el femicidio de la docente.

También permanece detenido Ezequiel Bordón, imputado por falso testimonio. El peón rural, al momento de declarar ante la policía, sostuvo que Nancy había sido asesinada. Su defensor aseguró luego que dio esa declaración tras ser "apretado" por los efectivos.

En las últimas horas se sumaron las detenciones de Zarza, señalado como el presunto femicida, y Sandoval.

Por otro lado, la Fiscalía comunicó que procederán a realizar una extracción de sangre a familiares de la docente para tener un cotejo de ADN en caso de que se hallen restos.