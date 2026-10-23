Caso de Nancy Godoy: imputaron a cuatro de los detenidos como coautores de homicidio
Se trata de Rosa Leguizamón, Nahuel Rojas, Ireneo Zarza y Sandoval. Definen la prisión preventiva.
La Justicia de Corrientes imputó formalmente a cuatro de los detenidos por la desaparición de Nancy Godoy, como coautores de homicidio. La docente que fue vista por última vez el 6 de octubre cuando salió de su casa en el departamento de Esquina rumbo a la escuela en la que trabajaba.
La audiencia de formalización de la imputación de cuatro de los cinco detenidos se llevó a cabo este viernes al mediodía en el Ministerio Público Fiscal de Esquina.
Ireneo Zarza, Nahuel Rojas y Sandoval fueron imputados como coautores de femicidio; mientras que Leguizamón fue imputada por el delito de homicidio simple como coautora material.
En el caso del peón Ezequiel Bordón, el quinto detenido, ya había sido imputado por falso testimonio.
Para la Justicia, los cuatro imputados actuaron de manera conjunta y coordinada en el asesinato de la docente.
Según informaron en C5N, al momento de hacer su exposición, los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González hicieron referencia al acta de la denuncia, el secuestro de los celulares de los cinco detenidos, el hallazgo de ropa con manchas de sangre - de las cuales aún no se determinó su origen -, y los objetos encontrados durante un allanamiento en la casa de Leguizamón, los cuales pertenecerían a la docente desparecida.
Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no detalló como llegaron a la hipótesis del femicidio y la implicancia de los detenidos. Este argumento se centra principalmente en la inexistencia hasta el momento de una prueba contundente que los vincule con el hecho, más allá de el que el cuerpo de la docente aun no fue hallado.
La Fiscalía pidió la prisión preventiva
Pese a esto, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los cuatro nuevos imputados hasta la realización del juicio. El pedido se justifica en los riesgos de fuga y de obstaculización de la causa debido a que los detenidos conocen el lugar, podrían modificar el terreno, ocultar pruebas o deshacer indicios que los relacione con la desaparición.
En el caso de Rosa, su abogado Marco Neironi solicitó que, en caso de que se haga lugar al pedido de prisión preventiva, la imputada cumpla la medida de manera domiciliaria, dado que la mujer tiene tres hijos, uno de ellos de solo tres años.
Nancy Godoy desapareció el 6 de octubre, cuando iba camino a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Desde entonces, se desconoce qué sucedió con la docente.
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