Confirmaron la condena a 14 años de prisión para uno de los hijos de Nancy Godoy por abuso sexual
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes desestimó la apelación defensiva y sostuvo que el pedido de retirar la denuncia no desmiente los hechos acreditados.
Adán Godoy, uno de los hijos de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de sus dos hijastras en la ciudad de Esquina. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia confirmó la sentencia y rechazó el planteo de la defensa, que había pedido su absolución.
La resolución quedó plasmada en la sentencia N° 275, fechada el 20 de noviembre de 2026. De ese modo, el máximo tribunal ratificó el fallo que se había dictado el 8 de julio de 2025.
De esta manera, la Justicia determinó que Godoy fue responsable de abusar de las niñas cuando tenían cerca de ocho y nueve años. Al momento de los hechos, el condenado convivía con ellas y tenía a su cargo su guarda, circunstancias que fueron consideradas como agravantes.
Según la información obtenida por La República de Corrientes, la condena incluye los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual con acceso carnal, ambos doblemente agravados por la relación de convivencia previa y por la guarda de las víctimas. Además, los hechos fueron considerados en concurso real.
La defensa había pedido la absolución
Durante la revisión del fallo, los abogados de Godoy cuestionaron las pruebas y sostuvieron que las víctimas habían pedido retirar la denuncia y volver a declarar para desmentir sus testimonios iniciales.
Sin embargo, el máximo tribunal provincial rechazó esos argumentos. Los jueces señalaron que el pedido de retirar una denuncia no implica necesariamente que las víctimas nieguen los hechos y destacaron la coherencia de los primeros relatos de las nenas, que también estaban respaldados por informes psicológicos.
Además, remarcaron que las retractaciones pueden ocurrir en casos de abuso sexual dentro del ámbito familiar, por lo que no constituyen por sí solas una prueba de que los hechos denunciados no hayan sucedido.
Con esos argumentos, los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia rechazaron por unanimidad el recurso de casación y confirmaron la pena de 14 años de prisión efectiva.
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