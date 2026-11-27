Sin embargo, el máximo tribunal provincial rechazó esos argumentos. Los jueces señalaron que el pedido de retirar una denuncia no implica necesariamente que las víctimas nieguen los hechos y destacaron la coherencia de los primeros relatos de las nenas, que también estaban respaldados por informes psicológicos.

Además, remarcaron que las retractaciones pueden ocurrir en casos de abuso sexual dentro del ámbito familiar, por lo que no constituyen por sí solas una prueba de que los hechos denunciados no hayan sucedido.

Con esos argumentos, los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia rechazaron por unanimidad el recurso de casación y confirmaron la pena de 14 años de prisión efectiva.