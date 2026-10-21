Catamarca: cerraron un complejo termal tras la muerte de un nene por ameba "comecerebros"
Las autoridades sanitarias iniciaron análisis del agua para determinar si el menor de 10 años contrajo la infección en el complejo y buscan establecer el posible origen de la exposición.
Un niño de 10 años murió a causa de una meningoencefalitis amebiana primaria, una infección asociada a la llamada ameba “comecerebros”. Tras conocerse el caso, la Municipalidad de Fiambalá, en Catamarca, suspendió de manera preventiva las actividades en el complejo termal local mientras se investiga si allí contrajo la infección el menor.
El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán mediante una prueba de PCR realizada sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. El chico había sido internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde especialistas en Infectología habían sospechado la enfermedad, según informó El Ancasti.
Luego de la confirmación del cuadro, los especialistas iniciaron una investigación para reconstruir cuáles fueron los posibles escenarios donde el pequeño hubiese quedado expuesto a la Naegleria fowleri - causante de la infección- y que hubiesen ocurrido en los 12 días anteriores al comienzo de los síntomas.
En este escenario, las autoridades sanitarias precisaron que para identificar la fuente del contagio tomaron muestras de superficies y agua de los sectores que surgieron del testimonio de los familiares de la víctima.
En tanto, indicaron que "los resultados del muestreo general se encuentran en proceso y serán evaluados en conjunto con toda la investigación epidemiológica y sanitaria". No obstante, aclararon que por el momento "no se identificaron otros casos y, de acuerdo con la evaluación epidemiológica actual, se trataría de un caso aislado".
En este contexto, el Ministerio de Salud de Catamarca explicó que el microorganismo en cuestión es "una ameba de vida libre" que produce "una infección muy poco frecuente que cuenta con escasos registros en el mundo". La patología se genera cuando el agua que la contiene ingresa por la nariz, no cuando se ingiere el líquido.
Además, aclararon que no existen riesgos para los convivientes del paciente infectado "porque no se transmite de persona a persona".
De esta manera, la Municipalidad de Fiambalá anunció la suspensión de las actividades en el Complejo Termal mientras el Ministerio de Salud avanza en el análisis del caso.
Cómo se transmite la ameba
La infección por Naegleria fowleri se produce cuando el agua contaminada con el microorganismo ingresa al organismo a través de la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas.
Beber agua contaminada no constituye una vía de infección, según las aclaraciones difundidas por las autoridades sanitarias.
Las autoridades descartaron un riesgo de transmisión para los familiares, convivientes y el personal de salud que estuvo en contacto con el niño.
Esto se debe a que la Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona. La investigación continúa centrada en identificar la posible fuente de exposición y determinar si el agua del complejo termal estuvo involucrada en el caso.
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