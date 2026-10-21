Catamarca: cerraron un complejo termal tras la muerte de un nene por ameba "comecerebros"

En este contexto, el Ministerio de Salud de Catamarca explicó que el microorganismo en cuestión es "una ameba de vida libre" que produce "una infección muy poco frecuente que cuenta con escasos registros en el mundo". La patología se genera cuando el agua que la contiene ingresa por la nariz, no cuando se ingiere el líquido.

Además, aclararon que no existen riesgos para los convivientes del paciente infectado "porque no se transmite de persona a persona".

De esta manera, la Municipalidad de Fiambalá anunció la suspensión de las actividades en el Complejo Termal mientras el Ministerio de Salud avanza en el análisis del caso.

Cómo se transmite la ameba

La infección por Naegleria fowleri se produce cuando el agua contaminada con el microorganismo ingresa al organismo a través de la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas.

Beber agua contaminada no constituye una vía de infección, según las aclaraciones difundidas por las autoridades sanitarias.

Las autoridades descartaron un riesgo de transmisión para los familiares, convivientes y el personal de salud que estuvo en contacto con el niño.

Esto se debe a que la Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona. La investigación continúa centrada en identificar la posible fuente de exposición y determinar si el agua del complejo termal estuvo involucrada en el caso.