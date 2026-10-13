Cayó en Perú el tío de "Pequeño J" por el triple crimen de Florencio Varela
Usaba una identidad falsa en Lima, Perú y tenía un pedido de captura por los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.
Este lunes detuvieron en Perú a Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J", uno de los principales acusados en el triple crimen de Florencio Varela. La novedad fue informada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El hombre, de 40 años y conocido con el alias "Papá", tenía un pedido de captura nacional e internacional a raíz de la causa que investiga los asesinatos de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025. Los investigadores sospechan que ocupaba una posición de liderazgo dentro de la organización criminal vinculada con los homicidios.
La detención se produjo el lunes 12 de octubre en Huachipa, una localidad ubicada al este de Lima, después de que agentes de Interpol Perú lograran localizarlo mediante tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento. El operativo se realizó en las inmediaciones del centro bancario Compartamos, sobre la avenida Las Torres.
Al momento de su captura, Valverde Rodríguez utilizaba una identidad falsa a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná, un ciudadano registrado en el sistema de identificación peruano. Según fuentes de la investigación, el sospechoso habría recurrido a esa documentación para eludir controles policiales mientras permanecía prófugo.
Valverde Rodríguez no era un nombre cualquiera en el expediente. El Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, había pedido su captura el 21 de septiembre de 2026, junto a la de Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire, todos integrantes del llamado clan Valverde, una presunta red de traficantes peruanos.
De los tres pedidos de captura emitidos en septiembre, Luis Alan era considerado el de mayor peso en el organigrama. Varios testimonios reunidos en el expediente apuntaban a un sujeto identificado como “Papá” como el jerarca máximo de la organización a nivel local, y el juzgado concluyó que ese alias correspondía a Valverde Rodríguez. Según el juez, Rodríguez, junto a los otros dos prófugos se encargaban de “la logística de la organización, incluyendo la adquisición de sustancias estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias”. Más aún: Luis Alan “habría ocupado un rol de liderazgo dentro de la organización”, dado que se encontraba en situación migratoria irregular en la Argentina.
El triple crimen de Florencio Varela y el pedido de extradición
triple crimen florencio varela después de subir a una camioneta en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Según la reconstrucción judicial, las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas hasta una vivienda de Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas.
Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo inmueble y encontrados cinco días después. La principal hipótesis de los investigadores vincula los homicidios con una venganza relacionada con el narcotráfico, aunque las responsabilidades individuales continúan bajo investigación.
Tras su captura en Lima, Valverde Rodríguez quedó bajo custodia de las autoridades peruanas. El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que iniciará los trámites para solicitar su extradición y ponerlo a disposición del juez Rodríguez. La entrega dependerá de la resolución del procedimiento de extradición en Perú.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario