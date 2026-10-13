Cayó en Perú el tío de "Pequeño J" por el triple crimen de Florencio Varela

Pequeño J, uno de los principales acusados del triple crimen de Florencio Varela.

Pequeño J, uno de los principales acusados del triple crimen de Florencio Varela.

De los tres pedidos de captura emitidos en septiembre, Luis Alan era considerado el de mayor peso en el organigrama. Varios testimonios reunidos en el expediente apuntaban a un sujeto identificado como “Papá” como el jerarca máximo de la organización a nivel local, y el juzgado concluyó que ese alias correspondía a Valverde Rodríguez. Según el juez, Rodríguez, junto a los otros dos prófugos se encargaban de “la logística de la organización, incluyendo la adquisición de sustancias estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias”. Más aún: Luis Alan “habría ocupado un rol de liderazgo dentro de la organización”, dado que se encontraba en situación migratoria irregular en la Argentina.

El triple crimen de Florencio Varela y el pedido de extradición

triple crimen florencio varela después de subir a una camioneta en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Según la reconstrucción judicial, las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas hasta una vivienda de Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas.

Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo inmueble y encontrados cinco días después. La principal hipótesis de los investigadores vincula los homicidios con una venganza relacionada con el narcotráfico, aunque las responsabilidades individuales continúan bajo investigación.

Tras su captura en Lima, Valverde Rodríguez quedó bajo custodia de las autoridades peruanas. El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que iniciará los trámites para solicitar su extradición y ponerlo a disposición del juez Rodríguez. La entrega dependerá de la resolución del procedimiento de extradición en Perú.