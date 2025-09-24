Triple femicidio de Florencio Varela: autopsias, detenidos y minuto a minuto de la investigación

Tirotearon la casa de la hermana de una de las víctimas
Tras varios días de búsqueda, los cuerpos de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron hallados este lunes en Florencio Varela. Los detalles de la investigación.
Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontradas sin vida este miércoles en la localidad bonaerense de Florencio Varela.
Los cuerpos fueron encontrados este miércoles por la mañana durante un allanamiento policial en una casa ubicada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Según las primeras informaciones, se encontraban en un pozo ubicado en el fondo de la vivienda.
A pocas cuadras del lugar también fue encontrada la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que Morena, Brenda y Lara habían subido por sus propios medios el viernes por la noche en la esquina de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada. El vehículo había sido incendiado.
