MinutoUno

EN VIVOBrutal crimen

Triple femicidio de Florencio Varela: autopsias, detenidos y minuto a minuto de la investigación

Triple femicidio de Florencio Varela: autopsias, detenidos y minuto a minuto de la investigación
MinutoUno
Sociedad
Florencio Varela
femicidio

Tras varios días de búsqueda, los cuerpos de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron hallados este lunes en Florencio Varela. Los detalles de la investigación.

Compartí en redes:

EN VIVO

Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontradas sin vida este miércoles en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Los cuerpos fueron encontrados este miércoles por la mañana durante un allanamiento policial en una casa ubicada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Según las primeras informaciones, se encontraban en un pozo ubicado en el fondo de la vivienda.

A pocas cuadras del lugar también fue encontrada la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que Morena, Brenda y Lara habían subido por sus propios medios el viernes por la noche en la esquina de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada. El vehículo había sido incendiado.

Minuto a minuto del triple femicidio de Florencio Varela

Live Blog Post

Tirotearon la casa de la hermana de una de las víctimas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1970950371993608504&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

La palabra del ministro de Seguridad bonaerense

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó este miércoles el hallazgo de los cuerpos sin vida de Morena Verri, de 20 años, Brenda Del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15.

“Queremos comunicar que lamentablemente hemos encontrado los cuerpos sin vida de Morena, Brenda y Lara: las tres chicas que estábamos buscando desde el día sábado. Que las habían visto con vida por última vez el viernes a las 21:30, cuando subieron por su voluntad a una camioneta en la Rotonda de Tablada, supuestamente yendo a un evento al que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización trasnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, expresó el funcionario en una conferencia de prensa.

Live Blog Post

Cuatro detenidos por el triple femicidio

Respecto a la investigación, a cargo del fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza; la policía detuvo a cuatro personas en relación con el hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, encontrados este miércoles en el patio de una vivienda en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela.

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Qué dicen los primeros datos de la autopsia de las chicas asesinadas en Florencio Varela

Según detalló el periodista Paulo Kablan en C5N, el informe indica que las chicas fueron "asesinadas en distintos momentos" y que los cadáveres presentan "signos que podrían evidenciar tortura". El estudio preliminar indica como "data de muerte de cuatro días", entre "viernes a la medianoche y madrugada del sábado".

En tanto, en el detalle de cada víctima, según explicó el periodista, "una de las mujeres tiene hundimiento craneano, otra corte en el abdomen post mortem y otras cortes y golpes, y quisieron quemarla, y cortaron manos y dedos".

Seguí leyendo esta nota.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar