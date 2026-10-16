Claudio Barrelier grabó un video desde la cárcel: la reacción de la madre de Agostina Vega

El mensaje se conoció después de que Barrelier declarara por videollamada desde la cárcel en una investigación paralela a la causa por el femicidio. Durante la audiencia, negó los hechos y dio su versión sobre el material encontrado en dispositivos digitales.

Además, le ampliaron la imputación por la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucran a menores de edad.

La reacción de la madre de Agostina Vega tras el video de Claudio Barrelier

Luego de que se difundieran las imágenes, el abogado de Melisa Heredia, Carlos Nayi, reveló cómo fue la reacción de la mujer al ver el video

“‘Es una barbaridad’, me dijo. Está destruida de la impotencia. Está totalmente indignada”, comentó Nayi.

Según el abogado, el planteo de Barrelier es “de falsedad total”. “Es un invento de un hábil constructor de mentiras que ya la prueba ha demolido una y otra vez su versión”, agregó.

A raíz de la grabación, Nayi presentó ayer una denuncia penal en los Tribunales 2 de Córdoba. “Queremos saber de qué manera un preso detenido se expresa públicamente de esa manera cuando ya todo fue investigado y desvirtuado, victimizando una vez más a la madre y a la familia”, dijo en diálogo con TN.