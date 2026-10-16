Claudio Barrelier grabó un video desde la cárcel: la reacción de la madre de Agostina Vega
El detenido por el femicidio de la adolescente en Córdoba acusó directamente a Melisa Heredia de "entregar" a la menor y pidió "que se sepa la verdad".
Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, grabó un video desde la cárcel en el que acusó a Melisa Heredia, madre de la adolescente, de haberla "entregado": "Tu familia te va a terminar odiando", lanzó.
En el video al que accedió El Doce, Barrelier apuntó contra Heredia e insistió en que quiere enfrentarla para que, según su versión, se conozca la verdad sobre lo sucedido.
"Quiero que estés frente a frente para que, de una vez por todas, se sepa la verdad. Necesito tenerte de frente para que se sepa todo. Tu familia te va a terminar odiando, van a saber que vos entregaste a tu hija, las cosas que hiciste con tu hija. Espero que digas la verdad, no podemos seguir así", expresó.
Y agregó: "Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía, que vos la producías con tu celular, y todo lo veía tu hija, sus compañeras se reían".
"Animate, animate a estar al frente mío de una vez por todas, para que la gente que me odia sepa la verdad, para que les cuentes de una vez por todas que la persona que mandó ese auto esa noche que la busquen en mi casa, fuiste vos, vos hiciste ese llamado por teléfono", sostuvo el principal imputado en esta línea.
El mensaje se conoció después de que Barrelier declarara por videollamada desde la cárcel en una investigación paralela a la causa por el femicidio. Durante la audiencia, negó los hechos y dio su versión sobre el material encontrado en dispositivos digitales.
Además, le ampliaron la imputación por la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucran a menores de edad.
La reacción de la madre de Agostina Vega tras el video de Claudio Barrelier
Luego de que se difundieran las imágenes, el abogado de Melisa Heredia, Carlos Nayi, reveló cómo fue la reacción de la mujer al ver el video
“‘Es una barbaridad’, me dijo. Está destruida de la impotencia. Está totalmente indignada”, comentó Nayi.
Según el abogado, el planteo de Barrelier es “de falsedad total”. “Es un invento de un hábil constructor de mentiras que ya la prueba ha demolido una y otra vez su versión”, agregó.
A raíz de la grabación, Nayi presentó ayer una denuncia penal en los Tribunales 2 de Córdoba. “Queremos saber de qué manera un preso detenido se expresa públicamente de esa manera cuando ya todo fue investigado y desvirtuado, victimizando una vez más a la madre y a la familia”, dijo en diálogo con TN.
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