Claudio Barrelier declaró desde la cárcel y negó las acusaciones por tenencia de pornografía infantil

El análisis de los dispositivos electrónicos de Barrelier permitió recuperar información que dio lugar a nuevas líneas investigativas, independientes de la acusación por el crimen.

Caso Agostina Vega

Mientras avanza la pesquisa paralela, la investigación por el femicidio de la adolescente en mayo de este año ya fue elevada a juicio por el fiscal Raúl Garzón, lo que generó diversas críticas por parte de la querella al sostener que todavía restan detener a otros acusados.

Sobre ello, la causa se encuentra en el Juzgado de Control, a la espera de que se resuelvan los planteos de oposición formulados por cuatro de los seis defensores y una de las dos querellas intervinientes.

En dicho caso Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio). A su vez, fue unificada con la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad ejercida contra una mujer en 2025.

En tanto, los detenidos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están sindicados por encubrimiento agravado.

En un comunicado difundido recientemente por Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, el papá de la víctima, respecto de la nueva imputación que pesa sobre el principal imputado, confirmó: “Recibimos con cierto alivio la confirmación de que Agostina no se encuentra identificada como víctima en el material objeto de esa investigación”.

Por último, aclaró respecto a un posible escrito dado a conocer en el último tiempo: “No hemos tenido acceso formal a la supuesta carta atribuida al femicida Claudio Gabriel Barrelier, presuntamente redactada desde el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje. Tampoco habrían tenido acceso a ella aquellos abogados que no mantienen contacto directo con el femicida. Por lo tanto, la difusión de su contenido no proviene de esta representación legal ni nos corresponde responsabilidad alguna por su circulación. El contenido y las características de ese escrito nos generan serias dudas respecto de su verdadera autoría”.