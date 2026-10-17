Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 17 de octubre
Se van las lluvias y tormentas, pero llega el frío total. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue alejado del clima primaveral.
Hoy sábado 17 de octubre el clima se presenta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un marcado alivio en cuanto a precipitaciones, pero con un ambiente que obligará a salir abrigado desde temprano. La entrada de una masa de aire frío de origen austral mantendrá las temperaturas muy bajas.
Según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada transcurrirá con cielo de parcialmente a algo nublado y vientos moderados provenientes del sector sur y sudoeste, sin probabilidades de lluvia.
El detalle del clima para este sábado 17 de octubre
El amanecer será frío en la región, registrando una mínima de 10°C en el área urbana de la Capital Federal. En las zonas más alejadas del conurbano bonaerense y suburbanas, las marcas térmicas podrían perforar dicho piso y ubicarse entre los 6°C y 7°C.
Con el correr de las horas y la presencia del sol, el termómetro irá en paulatino ascenso hasta alcanzar una máxima estimada de 16°C. El ambiente se mantendrá entre fresco y templado bajo la sombra, ideal para realizar actividades o paseos al aire libre.
Hacia el cierre del día, la temperatura volverá a descender con rapidez por la falta de cobertura nubosa densa, ubicándose en torno a los 11°C.
¿Cómo sigue el clima este domingo en el AMBA?
Para este domingo 18 de octubre, el SMN prevé la continuidad del tiempo estable, pero con un marcado ambiente frío a muy fresco durante las primeras horas del día en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La persistencia de la masa de aire frío de origen austral mantendrá las marcas térmicas por debajo de la media primaveral.
Durante la mañana, será el momento de mayor rigor térmico. La mínima alcanzará los 9°C en el área urbana, mientras que en sectores del conurbano bonaerense y áreas suburbanas la temperatura podría perforar ese valor y registrar entre 6°C y 8°C. El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado.
Hacia las horas de mayor radiación solar, el termómetro experimentará un leve ascenso hasta llegar a una máxima estimada en 16°C. El ambiente se percibirá entre fresco y templado, ideal para actividades al aire libre siempre que se use abrigo adecuado.
Con la caída del sol, la temperatura volverá a descender paulatinamente hasta ubicarse en torno a los 11°C.
¿Cómo arrancará la próxima semana?
A partir del lunes 19 se dará inicio a un paulatino y progresivo ascenso de las temperaturas en la región metropolitana, impulsado por el cambio de viento hacia el sector norte. Este proceso culminará hacia mitad de semana con tardes cálidas que superarán los 20°C el jueves 22.
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