Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 15 de octubre
El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para una jornada con mal clima y lluvias casi a toda hora, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves 15 de octubre una jornada con clima inestable y marcada por el mal tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (AMBA). Tras una madrugada con cielo nublado, las condiciones irán empeorando gradualmente con la llegada de precipitaciones y tormentas de variada intensidad.
De acuerdo con el reporte oficial, se aguardan chaparrones durante la mayor parte del día, sumados a la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde. En cuanto a las marcas termométricas, la mínima se ubicará en los 13 °C, mientras que la máxima no superará los 18 °C.
El pronóstico extendido: cuándo mejoran las condiciones del clima
El agua se mantendrá presente en el inicio del fin de semana, dando paso luego a un marcado descenso de las temperaturas por el ingreso de una masa de aire frío:
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Viernes: La jornada comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas por chaparrones por la tarde. Hacia la noche se espera una mejora paulatina en el tiempo, quedando el cielo mayormente nublado. Los registros oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 18 °C de máxima.
Sábado: Se consolida el cambio de tiempo. Ya sin riesgo de precipitaciones, el cielo se presentará mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. Se notará un enfriamiento matinal, con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima que alcanzará los 16 °C.
Domingo: Cierra la semana con ambiente frío a fresco y buenas condiciones meteorológicas. Se anticipa un cielo parcialmente nublado, con la temperatura más baja del período: 7 °C en las primeras horas y una máxima que llegará a los 16 °C por la tarde.
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