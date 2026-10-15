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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 15 de octubre

Sociedad

El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para una jornada con mal clima y lluvias casi a toda hora, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Lluvias en el AMBA.

Lluvias en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves 15 de octubre una jornada con clima inestable y marcada por el mal tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (AMBA). Tras una madrugada con cielo nublado, las condiciones irán empeorando gradualmente con la llegada de precipitaciones y tormentas de variada intensidad.

De acuerdo con el reporte oficial, se aguardan chaparrones durante la mayor parte del día, sumados a la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde. En cuanto a las marcas termométricas, la mínima se ubicará en los 13 °C, mientras que la máxima no superará los 18 °C.

El pronóstico extendido: cuándo mejoran las condiciones del clima

El agua se mantendrá presente en el inicio del fin de semana, dando paso luego a un marcado descenso de las temperaturas por el ingreso de una masa de aire frío:

  • Viernes: La jornada comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas por chaparrones por la tarde. Hacia la noche se espera una mejora paulatina en el tiempo, quedando el cielo mayormente nublado. Los registros oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

  • Sábado: Se consolida el cambio de tiempo. Ya sin riesgo de precipitaciones, el cielo se presentará mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. Se notará un enfriamiento matinal, con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima que alcanzará los 16 °C.

  • Domingo: Cierra la semana con ambiente frío a fresco y buenas condiciones meteorológicas. Se anticipa un cielo parcialmente nublado, con la temperatura más baja del período: 7 °C en las primeras horas y una máxima que llegará a los 16 °C por la tarde.

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