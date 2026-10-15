Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 15 de octubre

Viernes: La jornada comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas por chaparrones por la tarde. Hacia la noche se espera una mejora paulatina en el tiempo, quedando el cielo mayormente nublado. Los registros oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Sábado: Se consolida el cambio de tiempo. Ya sin riesgo de precipitaciones, el cielo se presentará mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. Se notará un enfriamiento matinal, con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima que alcanzará los 16 °C.