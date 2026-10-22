Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 22 de octubre

Viernes 23: Jornada inestable con chaparrones durante la madrugada y la tarde, intercalados con lloviznas por la mañana. Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche con cielo mayormente nublado. Los valores térmicos oscilarán entre los 15 °C y los 20 °C.

Sábado 24: Sábado con clima desapacible, caracterizado por lloviznas persistentes durante toda la jornada y un moderado descenso de la temperatura, con una mínima de 13 °C y una máxima de 19 °C.