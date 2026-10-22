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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 22 de octubre

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con clima inestable, con posibles lluvias y hasta tormentas. Cómo sigue el tiempo.

Mal clima: lluvias en Buenos Aires.

Mal clima: lluvias en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el reporte del tiempo para este jueves 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), ratificando el mal clima y las posibles lluvias, y la vigencia de un alerta amarillo por tormentas para el tramo final del día.

Además, el organismo detalló cómo continuará el clima durante un fin de semana marcado por la inestabilidad y el paulatino descenso de la temperatura.

De esta manera, para la jornada de hoy, se prevé un desmejoramiento progresivo a medida que avancen las horas:

  • Mañana: Cielo mayormente nublado y ambiente fresco.

  • Tarde: Aumento de la inestabilidad con probabilidad de tormentas aisladas.

  • Noche: Momento de mayor severidad, con desarrollo de tormentas fuertes. Rige un alerta amarillo por lluvias intensas, probable caída de granizo y ráfagas de viento.

  • Temperaturas: La mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 20 °C.

Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El mal tiempo se consolidará de cara al fin de semana, manteniendo un escenario con lloviznas y marcas térmicas en descenso:

  • Viernes 23: Jornada inestable con chaparrones durante la madrugada y la tarde, intercalados con lloviznas por la mañana. Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche con cielo mayormente nublado. Los valores térmicos oscilarán entre los 15 °C y los 20 °C.

  • Sábado 24: Sábado con clima desapacible, caracterizado por lloviznas persistentes durante toda la jornada y un moderado descenso de la temperatura, con una mínima de 13 °C y una máxima de 19 °C.

  • Domingo 25: Continuará la presencia de lloviznas en la madrugada y la mañana, dando paso a una paulatina mejora hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. Se afirmará el aire frío, con temperaturas de entre 12 °C de mínima y tan solo 16 °C de máxima.

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