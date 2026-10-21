AMBA en alerta total de diluvio para el jueves, con lluvias fuertes y ráfagas de 90 km/h: a qué hora se larga

AMBA en alerta total de diluvio para el jueves: las zonas afectadas por lluvias y tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Diluvio en medio país: subió el alerta por lluvias y tormentas a nivel naranja en diez provincias

En tanto, el SMN decidió elevar la categoría del aviso a alerta naranja para diversos sectores de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

En estas provincias se esperan tormentas de mayor severidad, con abundante caída de agua en breves lapsos, ráfagas dañinas y caída de granizo de diversos tamaños, por lo que se pide a la población extremar las precauciones.

Recomendaciones oficiales

Ante la vigencia de estos avisos para las próximas horas, las autoridades recuerdan: