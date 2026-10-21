AMBA en alerta total de diluvio para el jueves, con lluvias fuertes y ráfagas de 90 km/h: a qué hora se larga
Se extienden las advertencias por lluvias y tormentas fuertes, y ahora Buenos Aires se encuentra comprometida por el informe del SMN.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una actualización de último momento de sus avisos de alerta para este jueves 22 de octubre, incorporando a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dentro de las zonas bajo riesgo por fenómenos severos, que incluye un verdadero diluvio, con lluvias y tormentas.
Además, el organismo elevó el nivel de advertencia a alerta naranja para amplias regiones del centro, norte y litoral del país.
Para la región metropolitana, el aviso de nivel amarillo está estipulado especialmente para las horas de la noche, momento en que se aguarda la llegada del frente de inestabilidad más agudo.
De acuerdo con el parte oficial del organismo técnico, el panorama para el AMBA y alrededores incluye lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas; ráfagas de viento muy intensas que podrían alcanzar los 90 km/h; y frecuente actividad eléctrica y probable caída de granizo.
A su vez, hay se esperan acumulados de agua estimados de entre 40 y 70 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.
Diluvio en medio país: subió el alerta por lluvias y tormentas a nivel naranja en diez provincias
En tanto, el SMN decidió elevar la categoría del aviso a alerta naranja para diversos sectores de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro.
En estas provincias se esperan tormentas de mayor severidad, con abundante caída de agua en breves lapsos, ráfagas dañinas y caída de granizo de diversos tamaños, por lo que se pide a la población extremar las precauciones.
Recomendaciones oficiales
Ante la vigencia de estos avisos para las próximas horas, las autoridades recuerdan:
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Permanece en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
Asegura los objetos que puedan ser volados por el viento y no saques la basura.
Evita circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.
En caso de estar al aire libre o dentro de un vehículo, mantente alejado de árboles y postes de electricidad.
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