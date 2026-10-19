Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 19 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con buenas condiciones del clima pero amplitud térmica.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). Tras un fin de semana con marcas térmicas frescas, los próximos días se caracterizarán por buen clima, una presencia constante de nubosidad y temperaturas moderadas, sin precipitaciones previstas según el informe oficial.
Para el comienzo de la semana laboral, el organismo oficial prevé una jornada con cielo que irá de parcialmente a mayormente cubierto y valores térmicos fríos a frescos durante la mañana.
Se prevé una madrugada y mañana con cielo parcialmente nublado; y una tarde y noche con cobertura nubosa en aumento, pasando a mayormente nublado; mientras que en cuento a las temperaturas, se prevén a mínima se ubicará en 9 °C durante las primeras horas, mientras que la máxima alcanzará los 17 °C en horas de la tarde.
Clima: el pronóstico extendido para el resto de la semana
Las proyecciones del SMN para los días siguientes muestran un paulatino ascenso de las marcas mínimas, aunque con un firmamento predominantemente gris hacia el cierre de la semana hábil:
-
Martes 20: La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado por la mañana, derivando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 °C y una máxima de 19 °C.
Miércoles 21: Se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día. Las marcas térmicas descenderán levemente, ubicándose entre los 12 °C y los 16 °C.
Jueves 22: Continuará la nubosidad abundante en la región metropolitana. Sin embargo, será el día con la temperatura más elevada de la semana, registrando una mínima de 14 °C y una máxima que llegará a los 22 °C.
Viernes 23: Para el cierre de la semana se anticipa un día completamente nublado, con marcas que irán desde los 13 °C de mínima hasta los 18 °C de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario