Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 19 de octubre

Martes 20: La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado por la mañana, derivando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 °C y una máxima de 19 °C.

Miércoles 21: Se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día. Las marcas térmicas descenderán levemente, ubicándose entre los 12 °C y los 16 °C.

Jueves 22: Continuará la nubosidad abundante en la región metropolitana. Sin embargo, será el día con la temperatura más elevada de la semana, registrando una mínima de 14 °C y una máxima que llegará a los 22 °C.