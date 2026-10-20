Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 20 de octubre

Miércoles 21: La jornada comenzará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, despejando parcialmente hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 20 °C de máxima (el día más templado de la semana).

Jueves 22: Se prevé un día predominantemente gris, con cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas irán de los 14 °C a los 18 °C.

Viernes 23: Comienza la inestabilidad. Se aguarda la probabilidad de chaparrones durante la madrugada y la mañana, mejorando a cielo cubierto hacia la tarde y noche. Se esperan valores térmicos entre los 15 °C y los 19 °C.

Sábado 24: Jornada de mal tiempo continuo. El organismo prevé la presencia de lloviznas persistentes durante todo el día, con marcas que irán desde los 13 °C hasta los 18 °C.