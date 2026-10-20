Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 20 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé buenas condiciones del clima para la continuidad de la semana y con amplitud térmica.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) para este martes 20 de octubre y anticipó el panorama extendido para el resto de la semana, con clima inestable hacia el cierre.
Tras un arranque con buen tiempo pero marcas térmicas frescas, las condiciones comenzarán a inestabilizarse hacia el fin de semana, con el regreso del agua a la región metropolitana.
Para la jornada de este martes, el organismo oficial prevé un paulatino aumento de la nubosidad con el correr de las horas, acompañado por temperaturas templadas por la tarde: madrugada y mañana con cielo algo nublado con ambiente fresco; tarde: Cielo parcialmente nublado y aumento de la cobertura nubosa hacia la noche, pasando a mayormente nublado.
En cuanto a las temperaturas: La mínima se ubicará en 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido
El informe extendido del SMN muestra una progresiva desmejora hacia el tramo final de la semana hábil y el fin de semana:
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Miércoles 21: La jornada comenzará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, despejando parcialmente hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 20 °C de máxima (el día más templado de la semana).
Jueves 22: Se prevé un día predominantemente gris, con cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas irán de los 14 °C a los 18 °C.
Viernes 23: Comienza la inestabilidad. Se aguarda la probabilidad de chaparrones durante la madrugada y la mañana, mejorando a cielo cubierto hacia la tarde y noche. Se esperan valores térmicos entre los 15 °C y los 19 °C.
Sábado 24: Jornada de mal tiempo continuo. El organismo prevé la presencia de lloviznas persistentes durante todo el día, con marcas que irán desde los 13 °C hasta los 18 °C.
Domingo 25: Para el cierre del fin de semana cesarán las precipitaciones, dejando un marcado descenso térmico. El cielo permanecerá mayormente nublado con una mínima de 10 °C y una máxima que apenas llegará a los 14 °C.
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