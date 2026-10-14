Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 14 de octubre

Jueves: Continuará el mal tiempo con presencia de chaparrones a lo largo de todo el día, sumado a la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde. Se prevé una leve reducción de la amplitud térmica, con valores entre 13 °C de mínima y 18 °C de máxima.

Viernes: Persistirán los chaparrones intermitentes durante toda la jornada. El viento rotará al sector sur, favoreciendo el ingreso de una masa de aire más fría que ubicará a la mínima en 11 °C y a la máxima en 18 °C.

Sábado: Mejoran paulatinamente las condiciones meteorológicas, alejándose el riesgo de lluvias. El cielo se presentará mayormente nublado y se notará un marcado enfriamiento matinal, con una mínima de 8 °C y una máxima que apenas llegará a los 16 °C.