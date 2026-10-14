Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 14 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúe el clima inestable en el AMBA, con otra jornada que podría tener lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 14 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (AMBA) una jornada gris, caracterizada por la presencia de nubosidad variable y probabilidades de precipitaciones aisladas hacia el inicio del día.
De acuerdo con el reporte oficial, se espera un cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, con la posibilidad de chaparrones durante las horas de la mañana. En cuanto a los registros térmicos, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 °C y una máxima que alcanzará los 19 °C, acompañada por vientos moderados del sector este.
El pronóstico extendido: clima inestable, tormentas, lluvias y marcas invernales hacia el fin de semana
Las condiciones de inestabilidad se profundizarán durante la segunda mitad de la semana, previéndose un descenso progresivo en las marcas termométricas:
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Jueves: Continuará el mal tiempo con presencia de chaparrones a lo largo de todo el día, sumado a la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde. Se prevé una leve reducción de la amplitud térmica, con valores entre 13 °C de mínima y 18 °C de máxima.
Viernes: Persistirán los chaparrones intermitentes durante toda la jornada. El viento rotará al sector sur, favoreciendo el ingreso de una masa de aire más fría que ubicará a la mínima en 11 °C y a la máxima en 18 °C.
Sábado: Mejoran paulatinamente las condiciones meteorológicas, alejándose el riesgo de lluvias. El cielo se presentará mayormente nublado y se notará un marcado enfriamiento matinal, con una mínima de 8 °C y una máxima que apenas llegará a los 16 °C.
Domingo: Se afianza el ambiente frío a templado. Se aguarda una jornada con cielo parcialmente nublado, marcando el registro más bajo de la semana con 7 °C por la mañana y una máxima que alcanzará los 17 °C por la tarde.
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