Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 16 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con clima inestable y varias horas con lluvias. Qué dice el pronóstico del tiempo extendido.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense comenzará a dar una tregua tras el pasaje de la inestabilidad, aunque con una jornada más con lluvias de variada intensidad.
Si bien la jornada de este viernes 16 de octubre aún requerirá salir con paraguas en mano durante gran parte del día, hacia la noche se espera una mejora definitiva que abrirá paso a un fin de semana fresco pero sin precipitaciones.
La madrugada comenzará con lluvias aisladas, que mutarán a lloviznas intermitentes por la mañana y chaparrones hacia la tarde. El tiempo mejorará de manera paulatina recién hacia la noche, cuando el cielo se mantenga mayormente nublado pero ya sin probabilidad de lluvias. Los valores termométricos oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 18 °C de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
-
Sábado 17: Se consolida el cese de las precipitaciones. El fin de semana arrancará con un marcado descenso de la temperatura: la mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 16 °C. El cielo se presentará mayormente nublado durante el día, pasando a parcialmente nublado hacia la noche.
Domingo 18: Cierre de fin de semana con condiciones estables pero ambiente frío en las primeras horas. Se prevé cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, con marcas térmicas que irán desde los 7 °C de mínima hasta los 16 °C de máxima.
Lunes 19: El inicio de la semana laboral mantendrá la estabilidad climática. La jornada transcurrirá con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche, sin previsión de lluvias. Las temperaturas registrarán un leve ascenso, ubicándose entre los 11 °C y los 17 °C.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario