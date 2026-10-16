Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 16 de octubre

Sábado 17: Se consolida el cese de las precipitaciones. El fin de semana arrancará con un marcado descenso de la temperatura: la mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 16 °C. El cielo se presentará mayormente nublado durante el día, pasando a parcialmente nublado hacia la noche.

Domingo 18: Cierre de fin de semana con condiciones estables pero ambiente frío en las primeras horas. Se prevé cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, con marcas térmicas que irán desde los 7 °C de mínima hasta los 16 °C de máxima.