Confirman la pena a un hombre por abusar a amigas de su hija cuando se quedaban a dormir en su casa

Por otro lado, el abogado de las víctimas, Maximiliano Orsini, había pedido que al acusado también se lo juzgara por el delito de corrupción de menores, además de los abusos. Pero el tribunal rechazó su reclamo porque no cumplía con los requisitos que exige la ley para hacer ese tipo de apelación. El letrado dijo que volverá a apelar, esta vez ante la Suprema Corte.

Los hechos

Los hechos ocurrieron en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, a 38 km de Mar del Plata, en tres momentos distintos: noviembre de 2019, agosto de 2020 y octubre de 2020.

En todos los casos, las víctimas eran menores, amigas de la hija del condenado, que se quedaban a dormir en la casa de la familia durante "pijamadas".

Según informó el portal El Marplatense, la investigación se puso en marcha cuando una de las menores se animó a contar lo ocurrido a una docente.

En el debate, los jueces Ricardo Perdichizzi, Paula Soulé y Fabián Riquert coincidieron con el planteo del Ministerio Público Fiscal y de los abogados Maximiliano Orsini y Carlos Disipio, representantes del particular damnificado. El tribunal dio por acreditados los tres episodios denunciados y descartó cualquier eximente de responsabilidad penal.

Entre los agravantes, el fallo destacó la “extensión del daño causado, el aprovechamiento del estado de indefensión y del vínculo con las niñas”, además de la “asimetría de poder y conocimiento” existente entre el adulto y las menores.

En cuanto a los atenuantes, los jueces consideraron la falta de antecedentes penales del acusado y una patología psiquiátrica que fue acreditada durante el juicio.

Buitrón fue condenado en junio de 2025. El imputado, que había llegado al debate en libertad, fue detenido en Tribunales y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.