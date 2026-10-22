Confirman la pena a un hombre por abusar a amigas de su hija cuando se quedaban a dormir en su casa
Adrián Buitrón está condenado a siete años de prisión. Hace pocas semanas le habían negado el arresto domiciliario.
La Justicia de Mar del Plata confirmó la pena a Adrián Buitrón, el hombre de 55 años que fue condenado a siete años de prisión por tres hechos de abuso sexual. Las víctimas fueron amigas de su hija que se quedaban a dormir en su casa durante distintas “pijamadas”.
La decisión fue tomada por la Sala V del Tribunal de Casación, pocos días después de que la Cámara de Apelación y Garantías rechazarle darle el arresto domiciliario.
Los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Ricardo Ramón Maidana rechazaron los recursos presentados por la defensa y mantuvieron la pena por los tres hechos de abuso sexual simple. También declararon inadmisible el presentado por el representante de las víctimas.
En el primer caso, los abogados de Buitrón solicitado su absolución al cuestionar la credibilidad de las denunciantes y sostener que no existían pruebas suficientes para culparlo. En caso de que no lo liberaran, pidieron que le dieran una pena más corta y que no tuviera que ir a la cárcel.
Sin embargo, el tribunal de Casación rechazó el pedido porque consideró que las pruebas se evaluaron correctamente y que la sanción aplicada fue justa.
Por otro lado, el abogado de las víctimas, Maximiliano Orsini, había pedido que al acusado también se lo juzgara por el delito de corrupción de menores, además de los abusos. Pero el tribunal rechazó su reclamo porque no cumplía con los requisitos que exige la ley para hacer ese tipo de apelación. El letrado dijo que volverá a apelar, esta vez ante la Suprema Corte.
Los hechos
Los hechos ocurrieron en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, a 38 km de Mar del Plata, en tres momentos distintos: noviembre de 2019, agosto de 2020 y octubre de 2020.
En todos los casos, las víctimas eran menores, amigas de la hija del condenado, que se quedaban a dormir en la casa de la familia durante "pijamadas".
Según informó el portal El Marplatense, la investigación se puso en marcha cuando una de las menores se animó a contar lo ocurrido a una docente.
En el debate, los jueces Ricardo Perdichizzi, Paula Soulé y Fabián Riquert coincidieron con el planteo del Ministerio Público Fiscal y de los abogados Maximiliano Orsini y Carlos Disipio, representantes del particular damnificado. El tribunal dio por acreditados los tres episodios denunciados y descartó cualquier eximente de responsabilidad penal.
Entre los agravantes, el fallo destacó la “extensión del daño causado, el aprovechamiento del estado de indefensión y del vínculo con las niñas”, además de la “asimetría de poder y conocimiento” existente entre el adulto y las menores.
En cuanto a los atenuantes, los jueces consideraron la falta de antecedentes penales del acusado y una patología psiquiátrica que fue acreditada durante el juicio.
Buitrón fue condenado en junio de 2025. El imputado, que había llegado al debate en libertad, fue detenido en Tribunales y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.
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