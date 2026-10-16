Córdoba: encontraron muerta a una joven dentro de una heladera y buscan a su pareja

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron distintos elementos relevantes para la causa, como prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular destruido.

En tanto, trascendió que en la vivienda se habría encontrado una carta atribuida a Gómez, en la que admitiría haber cometido el crimen antes de escapar.

Buscan al principal sospechoso

Gómez se habría fugado a La Rioja

A partir de la investigación del caso, salieron a la luz antecedentes de conflictos y situaciones de violencia en la pareja, según precisó la fiscalía.

En paralelo, familiares de Gómez manifestaron que el hombre les habría dicho que "se había mandado una cagada", que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida.

Los investigadores establecieron, además, que se habría trasladado a la provincia de La Rioja, aunque hasta el momento se desconoce su ubicación.

Pablo Ezequiel Gómez tiene un pedido de captura

Ante esta situación, la fiscalía dispuso un pedido de captura y ordenó diligencias para localizarlo y concretar su detención.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, también se refirió al caso: “Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”, señaló el funcionario en declaraciones a Cadena 3.

La Fiscalía indicó que tanto los restos hallados como la heladera fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense de Córdoba con el objetivo de llevar a cabo las pericias correspondientes. Hasta este mediodía estaba pendiente la identificación de los restos de manera oficial y la determinación de la causa de muerte.