Córdoba: encontraron muerta a una joven dentro de una heladera y buscan a su pareja
Camila Belén Iglesias, de 24 años, era buscada desde principios de mes en Cruz del Eje. El sospechoso escapó a La Rioja y habría confesado el femicidio.
La investigación por la desaparición de Camila Belén Iglesias, una joven de 24 años que era buscada en Cruz del Eje, Córdoba, dio un giro estremecedor en las últimas horas tras el hallazgo de restos humanos de la joven dentro de una heladera, cubiertos por cal. Por el hecho buscan a su pareja, Pablo Ezequiel Gómez, quien se habría fugado a La Rioja.
Según informó la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, el hallazgo se produjo durante un allanamiento en una vivienda del barrio Los Altos de esa ciudad, en el marco de la investigación por la desaparición de la joven, quien era buscada desde principios de mes.
Cuando los efectivos arribaron al lugar, encontraron restos humanos dentro de una heladera, cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada.
La denuncia, el último contacto y una carta confesando el femicidio
El procedimiento en la vivienda se ordenó a partir de una denuncia radicada ayer por la hermana de Camila. Según informó la fiscalía, la mujer manifestó que había mantenido su último contacto con la joven el 2 de octubre.
Seis días después, el 8 de octubre, recibió mensajes de Pablo Ezequiel Gómez, pareja de Camila y con quien convivía. En esas comunicaciones, el hombre aseguró que habían discutido y que ella se había retirado de la vivienda. Desde entonces, no tuvieron noticias sobre su paradero.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron distintos elementos relevantes para la causa, como prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular destruido.
En tanto, trascendió que en la vivienda se habría encontrado una carta atribuida a Gómez, en la que admitiría haber cometido el crimen antes de escapar.
Buscan al principal sospechoso
A partir de la investigación del caso, salieron a la luz antecedentes de conflictos y situaciones de violencia en la pareja, según precisó la fiscalía.
En paralelo, familiares de Gómez manifestaron que el hombre les habría dicho que "se había mandado una cagada", que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida.
Los investigadores establecieron, además, que se habría trasladado a la provincia de La Rioja, aunque hasta el momento se desconoce su ubicación.
Ante esta situación, la fiscalía dispuso un pedido de captura y ordenó diligencias para localizarlo y concretar su detención.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, también se refirió al caso: “Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”, señaló el funcionario en declaraciones a Cadena 3.
La Fiscalía indicó que tanto los restos hallados como la heladera fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense de Córdoba con el objetivo de llevar a cabo las pericias correspondientes. Hasta este mediodía estaba pendiente la identificación de los restos de manera oficial y la determinación de la causa de muerte.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario