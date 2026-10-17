Córdoba: los mensajes del principal sospechoso por el caso de la joven que apareció muerta en una heladera

Estos chats ahora forman parte de la reconstrucción de los últimos días de Iglesias, mientras los investigadores intentan establecer qué ocurrió desde su desaparición hasta el hallazgo de los restos en la casa que compartía con su novio.

La denuncia previa por violencia de género

Gómez, de 37 años y taxista, había sido denunciado en 2022 por una expareja con la que tiene una hija. Según confirmó Telenoche, el hombre fue condenado por esa causa, aunque no hay precisión sobre cuánto tiempo permaneció detenido.

El sospechoso es buscado desde que la Policía allanó la vivienda que compartía con Camila, de 24 años, después de que la hermana de la joven denunciara su desaparición.

Al momento de realizar la presentación, la familia fue informada de que ya existía una denuncia anónima previa relacionada con el caso.

Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, permanece prófugo tras el hallazgo del cuerpo de su pareja en una heladera.

La carta encontrada durante el allanamiento

Cuando los investigadores ingresaron al domicilio no encontraron a Gómez. En cambio, hallaron una carta en la que habría confesado haber asesinado a su pareja e indicado dónde estaba el cuerpo.

A partir de esa información, los efectivos encontraron a Camila sin vida dentro de una heladera y cubierta con cal.

En el escrito, Gómez también habría manifestado intenciones de suicidarse. Desde entonces permanece prófugo y es buscado tanto en Córdoba como en La Rioja, adonde podría haberse fugado.

En el lugar también secuestraron prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular destruido.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba reveló que familiares del hombre declararon que les habría dicho que “se había mandado una c...” y que no quería ir a la cárcel.

En este contexto, investigan si Gómez podría haberse trasladado a La Rioja, aunque su ubicación actual se desconoce. La Justicia dispuso un pedido de captura y continúa la búsqueda para detenerlo.