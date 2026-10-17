Córdoba: un hombre de 48 años murió al atragantarse con comida mientras cenaba
Ocurrió durante la madrugada en Río Segundo. Policías intentaron asistirlo con maniobras de primeros auxilios y luego fue trasladado al hospital, donde confirmaron su muerte.
Un hombre de 48 años murió en Río Segundo, provincia de Córdoba, después de atragantarse con un alimento que le provocó una obstrucción de las vías respiratorias. El caso generó conmoción en el barrio y reabrió el debate sobre la importancia de conocer maniobras básicas de primeros auxilios.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la intersección de Yaciretá-Apipé y San Luis. Personal policial acudió al domicilio y encontró al hombre con serias dificultades para respirar debido a que un alimento obstruía sus vías respiratorias.
Ante la emergencia, los efectivos comenzaron a realizarle maniobras de primeros auxilios mientras aguardaban la llegada del servicio médico. Posteriormente, el hombre fue llevado al hospital local para recibir atención.
Sin embargo, los profesionales constataron su fallecimiento y determinaron que la muerte se produjo por la obstrucción provocada por el alimento en la zona de la tráquea.
Investigación judicial y prevención
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Fuero Múltiple de Río Segundo, a cargo de la fiscal Patricia Baulies. El Ministerio Público deberá reconstruir con precisión las circunstancias del hecho: quiénes se encontraban presentes en la vivienda, cuánto tiempo transcurrió hasta el llamado al servicio de emergencias y qué maniobras se realizaron antes del arribo de la policía y de la ambulancia.
Si bien todo apunta a un episodio accidental, la justicia recopilará testimonios y peritajes médicos para determinar si existió algún otro factor que haya influido en el desenlace. Este tipo de investigaciones son habituales en muertes súbitas ocurridas en el ámbito doméstico, con el objetivo de descartar la participación de terceros y de dejar asentadas las causas del fallecimiento.
Los especialistas en emergencias recuerdan que el atragantamiento severo, conocido como obstrucción completa de la vía aérea, puede ser mortal en pocos minutos si no se actúa con rapidez. Recomiendan realizar cursos básicos de primeros auxilios y aprender maniobras como la maniobra de Heimlich, que puede ser determinante hasta la llegada de un equipo médico profesional.
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