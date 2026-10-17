Córdoba: un hombre de 48 años murió al atragantarse con comida mientras cenaba

Si bien todo apunta a un episodio accidental, la justicia recopilará testimonios y peritajes médicos para determinar si existió algún otro factor que haya influido en el desenlace. Este tipo de investigaciones son habituales en muertes súbitas ocurridas en el ámbito doméstico, con el objetivo de descartar la participación de terceros y de dejar asentadas las causas del fallecimiento.

Los especialistas en emergencias recuerdan que el atragantamiento severo, conocido como obstrucción completa de la vía aérea, puede ser mortal en pocos minutos si no se actúa con rapidez. Recomiendan realizar cursos básicos de primeros auxilios y aprender maniobras como la maniobra de Heimlich, que puede ser determinante hasta la llegada de un equipo médico profesional.