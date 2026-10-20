Corrientes: reconstruyeron los últimos movimientos de Nancy Godoy y confirmaron que hay un detenido
El fiscal Javier Mosquera brindó detalles sobre los avances de la investigación. La búsqueda se desarrolla en una zona de difícil acceso, atravesada por bañados y malezales.
La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente rural de Esquina cuyo paradero se desconoce, continúa con distintas medidas judiciales y operativos de búsqueda. El fiscal a cargo de la causa, Javier Mosquera, explicó que se trabaja en la reconstrucción de los últimos movimientos de la mujer y confirmó que hay una persona detenida, cuya declaración aportó información que luego no pudo ser corroborada.
"Nos urge encontrar a la maestra, o algún rastro de ella. El caso está abierto", expresó Mosquera en medio de los amplios operativos.
El fiscal explicó que recorrió personalmente el camino que la docente realizaba para llegar a la escuela rural donde trabajaba, con el objetivo de reconstruir sus desplazamientos y comprender las dificultades del terreno.
“Me fui en caballo, cruzando bañados, malezales, con agua hasta un metro y medio, hasta llegar a la escuela”, relató el fiscal, al describir las condiciones del lugar, al que calificó como un territorio “inhóspito y hostil”.
Según detalló, Nancy cruzaba un campo privado acompañada por la propietaria del establecimiento y, desde allí, continuaba a caballo junto a otra persona vinculada con la escuela. El trayecto demandaba casi dos horas de cabalgata, además del tiempo necesario para llegar hasta la estancia.
La docente acostumbraba trasladarse los lunes a la escuela, permanecer allí durante la semana y regresar posteriormente. Sin embargo, el fiscal señaló que el mal tiempo registrado el viernes pudo haber modificado su recorrido habitual, una circunstancia que forma parte de las líneas de investigación.
La última comunicación y los movimientos en la escuela
Como parte de las diligencias, los investigadores se presentaron en el establecimiento educativo donde trabajaba Godoy. De acuerdo con Mosquera, no encontraron un desorden que llamara la atención y también pudieron establecer que la mujer había sido vista en la escuela.
El fiscal indicó que la última comunicación registrada con Nancy fue con su hijo, el 7 de octubre a las 20:45. La posterior falta de noticias motivó la denuncia que dio inicio a la investigación.
Otro elemento que permitió reconstruir parte de la estadía de la docente fue el préstamo de un cargador de celular. Godoy se lo había pedido a la mujer que la trasladaba a caballo desde la estancia, y su propietaria lo recuperó el viernes.
Un detenido y pericias sobre elementos secuestrados
Mosquera explicó que durante la investigación se entrevistó a testigos, peones y otras personas que podrían aportar información para esclarecer lo sucedido.
En relación con las detenciones, precisó que inicialmente dos personas habían sido demoradas por razones de seguridad pública, pero recuperaron la libertad el sábado. Posteriormente, se produjo una nueva detención.
Se trata de un peón de estancia, que habría estado en el establecimiento y que incurrió en el delito defalso testimonio.
En este sentido, informó que se realizó un allanamiento en la vivienda del señalado: “No se encontraron pertenencias de la docente, pero se secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas”.
Los elementos fueron enviados al Instituto Médico Forense para determinar si las manchas corresponden a sangre humana, establecer el grupo y factor sanguíneo y, eventualmente, avanzar con estudios de ADN.
Continúa la búsqueda de Nancy Godoy
Mientras se esperan los resultados de las pericias y se profundizan las distintas líneas investigativas, efectivos policiales continúan con los operativos para dar con el paradero de la docente.
La reconstrucción de sus últimos movimientos, el análisis de los testimonios y los resultados de los estudios forenses serán fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de la desaparición.
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