Corrientes: reconstruyeron los últimos movimientos de Nancy Godoy y confirmaron que hay un detenido

La docente acostumbraba trasladarse los lunes a la escuela, permanecer allí durante la semana y regresar posteriormente. Sin embargo, el fiscal señaló que el mal tiempo registrado el viernes pudo haber modificado su recorrido habitual, una circunstancia que forma parte de las líneas de investigación.

La última comunicación y los movimientos en la escuela

Como parte de las diligencias, los investigadores se presentaron en el establecimiento educativo donde trabajaba Godoy. De acuerdo con Mosquera, no encontraron un desorden que llamara la atención y también pudieron establecer que la mujer había sido vista en la escuela.

El fiscal indicó que la última comunicación registrada con Nancy fue con su hijo, el 7 de octubre a las 20:45. La posterior falta de noticias motivó la denuncia que dio inicio a la investigación.

Otro elemento que permitió reconstruir parte de la estadía de la docente fue el préstamo de un cargador de celular. Godoy se lo había pedido a la mujer que la trasladaba a caballo desde la estancia, y su propietaria lo recuperó el viernes.

Un detenido y pericias sobre elementos secuestrados

Mosquera explicó que durante la investigación se entrevistó a testigos, peones y otras personas que podrían aportar información para esclarecer lo sucedido.

En relación con las detenciones, precisó que inicialmente dos personas habían sido demoradas por razones de seguridad pública, pero recuperaron la libertad el sábado. Posteriormente, se produjo una nueva detención.

Se trata de un peón de estancia, que habría estado en el establecimiento y que incurrió en el delito defalso testimonio.

En este sentido, informó que se realizó un allanamiento en la vivienda del señalado: “No se encontraron pertenencias de la docente, pero se secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas”.

Los elementos fueron enviados al Instituto Médico Forense para determinar si las manchas corresponden a sangre humana, establecer el grupo y factor sanguíneo y, eventualmente, avanzar con estudios de ADN.

Continúa la búsqueda de Nancy Godoy

Mientras se esperan los resultados de las pericias y se profundizan las distintas líneas investigativas, efectivos policiales continúan con los operativos para dar con el paradero de la docente.

La reconstrucción de sus últimos movimientos, el análisis de los testimonios y los resultados de los estudios forenses serán fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de la desaparición.