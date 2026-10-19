Cronología del caso Nancy Godoy en Corrientes: quién es quién y cuál es la principal hipótesis

7 de octubre: a las 20.34, Nancy le envía un mensaje de WhatsApp a su hijo Sebastián donde le dice que estaba bien. Es el último contacto con su familia.

8 de octubre: transcurren los siguientes días sin novedades. Inicialmente, la familia atribuyó la falta de contacto y de su regreso a los problemas de señal y de acceso por el temporal que afectó a la zona. Sin embargo, luego de confirmar que no estaba en la escuela, alertan sobre su posible desaparición.

12 de octubre: Lourdes quiere regresar a Esquina luego de un temporal y le pide a un peón que vaya a buscar a Nancy. Cuando llegan a la escuela, la luz estaba prendida pero no había rastros de la docente. Rosa también va a revisar la escuela, lo deja registrado en un video y le avisa a Alejandra.

15 de octubre: personas de la zona entran a la escuela y comprueban que Nancy no estaba. Ante esto, su hijo Adán radica formalmente la denuncia por desaparición. Se inicia la investigación a cargo de la Comisaría de Pueblo Libertador y de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

16 y 17 de octubre: la Policía de Corrientes despliega un fuerte operativo de rastrillaje en zonas rurales con más de 80 efectivos, perros entrenados, caballos y drones. En paralelo, se revisaron cámaras de seguridad en la ciudad de Esquina.

17 y 19 de octubre: la Justicia ordena allanamientos y tras los procedimientos se concreta la detención de dos peones, quienes eran los encargados de ayudar a Nancy a llegar a la escuela. Pese a que trascendió que tuvieron contradicciones en sus declaraciones, quedaron en libertad.

Quién es quién en el caso

• Adán: hijo de Nancy y quien radica formalmente la denuncia el 15 de octubre.

• Sebastián: el otro hijo de Nancy. Fue con quien la docente mantuvo el último contacto el 7 de octubre: “En el primer mensaje me puso ‘cómo estás’, pero todo abreviado. Después por mensaje común, que usaba siempre, me puso ‘hola, bien allá’", indicó.

• Nidia: nuera de Nancy, esposa de Adán. Fue quien cuestionó la actuación policial y denunció demoras en el inicio de las tareas. “La Policía comenzó a moverse hace tres días. Ella desapareció hace 11 días”, sostuvo.

Nidia, una de las nueras de Nancy

• Alejandra Obertello: nuera de Nancy Godoy, esposa de Sebastián. Mantiene la sospecha que Nancy no se desorientó, sino que pudo haber sido engañada por alguien conocido para abandonar la escuela.

• Lourdes: dueña de la estancia El Curupí. Es quien llevaba a Nancy en camioneta desde su casa en Esquina unos 35 kilómetros por camino de tierra hasta la estancia.

• Rosa Leguizamón: una puestera que también se comunica con Alejandra y le envía imágenes del interior de la escuela. Era la última persona que se encargaba de llevar a Nancy a la escuela. Vive con su marido y sus hijos a unos 200 metros del establecimiento.

El trayecto de Nancy hasta la escuela

Según detallaron en C5N, cada lunes, Lourdes llevaba a Nancy hasta la tranquera de la estancia El Curupí. El recorrido lo hacían en camioneta, salían de Esquina, recorrían 5 kilómetros hasta la ruta 12 y luego tomaban la ruta 59. El trayecto continuaba por un camino de tierra que se extendía unos 30 kilómetros hasta la tranquera de la estancia. Ahí, peones de la estancia llevaban a Nancy a caballo hasta otro puesto, donde la esperaba Rosa, también a caballo, para llevarla finalmente hasta la escuela.

Cada día viernes, el recorrido se realizaba de manera inversa hasta que Nancy llegara a su casa.

La hipótesis principal

La hipótesis que sostiene la familia de Nancy es que la mujer salió de la escuela engañada, por lo que la investigación se centra en determinar si hubo participación de terceros en su desaparición.

La investigación está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de la ciudad de Esquina, quien dirige las pericias, allanamientos y peritajes sobre los elementos secuestrados. El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, ordenó este lunes el refuerzo de la investigación con la incorporación de la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 3, María Andrea González.

En tanto, el operativo de búsqueda es liderado por el Comisario General Miguel Ángel Leguizamón, jefe de la Policía de Corrientes, quien comanda el despliegue de más de 80 efectivos, drones, canes y la Policía Rural (PRIAR), entre otras unidades, para dar con el paradero de la mujer.

Según datos proporcionados por la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador, Nancy Estela Godoy es de contextura mediana, tez morena, tiene cabello castaño oscuro, corto y recogido, ojos marrones y mide cerca de 1,65 metros. No posee tatuajes visibles y tiene una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono 3777-628664, al 911 o al 101 en el interior de Corrientes, o acercarse a la dependencia policial más cercana.