Desalojo de la cárcel de Devoto: así es el traslado de los presos a Marcos Paz
El operativo continúa este lunes con la mudanza de la segunda tanda de internos desde la cárcel de Devoto. Ya fueron trasladados más de 300.
El traslado de presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz ya es un hecho. El histórico operativo comenzó a concretarse el domingo con 326 internos reubicados y continúa este lunes por la mañana bajo un importante despliegue que involucra a las cinco Fuerzas de Seguridad y al Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Para concretar la mudanza de aproximadamente 1.500 personas privadas de la libertad, se estableció un cronograma que contempla movimientos escalonados y controles durante cada etapa.
En las inmediaciones del penal, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, el despliegue incluye patrulleros, motos, camiones penitenciarios, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional, personal especializado con perros y unidades de Bomberos. También se instalaron vallados y se dispusieron cortes de tránsito en la zona para facilitar la salida de los vehículos.
El recorrido de los presos desde Devoto a Marcos Paz
Cada traslado se realiza con un dispositivo de custodia reforzada que rodea a los camiones del Servicio Penitenciario Federal. Las unidades policiales acompañan al convoy desde distintos puntos, mientras que los efectivos en moto se encargan de abrir paso y ordenar la circulación en los cruces.
El trayecto entre Devoto y el nuevo establecimiento penitenciario de Marcos Paz es de unos 55 kilómetros. El viaje puede superar la hora, dependiendo del tránsito y de las condiciones del recorrido. Durante todo el desplazamiento, los vehículos son monitoreados para controlar sus movimientos y mantener la coordinación entre los equipos que participan del operativo.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó el domingo el traslado de los primeros 326 internos de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz y destacó la magnitud del operativo.
Según explicaron desde Servicio Penitenciario Federal, para la mudanza se conformó un Comando Unificado que reúne a las cinco fuerzas federales involucradas con el fin de garantizar la seguridad durante el procedimiento.
El plan no contempla trasladar a todos los detenidos de una sola vez. La cantidad de internos que se moverán en cada etapa y las medidas de custodia se definen a partir de las características de cada interno y de los riesgos que puedan surgir durante el traslado.
Cómo se organizó el traslado de los presos de la cárcel de Devoto
La organización comenzó meses antes de la salida de los primeros camiones. Según informó el Servicio Penitenciario Federal, desde agosto se realizaron reuniones con los internos para explicarles cómo se desarrollaría el proceso. También hubo encuentros con familiares y allegados para informar sobre los cronogramas de visitas, los horarios y los trámites para el ingreso al nuevo establecimiento.
Uno de los puntos centrales es la identificación de cada preso durante el recorrido. Para eso, se implementó un sistema de pulseras con códigos QR que permite registrar la salida de Devoto y la llegada a Marcos Paz.
Además, se prepararon estrictos controles para las pertenencias de los detenidos, con un sistema de precintos de seguridad numerados y actas individuales para garantizar la identificación y trazabilidad de cada bulto. El SPF confeccionó 3.000 bolsones para transportar los objetos personales de los detenidos.
A su vez, se realizaron evaluaciones médicas previas y se estableció un sistema de pulseras de colores según la condición clínica de cada interno.
La preparación también incluyó la instalación de GPS en los vehículos, la distribución de equipos de radio para el personal y la puesta a punto de los sistemas informáticos y de comunicación. En el nuevo complejo se habilitaron 224 teléfonos públicos y se acondicionó un Shock Room para responder a emergencias médicas.
Antes de comenzar el traslado, el SPF realizó una prueba general de las instalaciones y los servicios, en la que participaron 1.080 personas, entre cadetes, cursantes y funcionarios penitenciarios. También mantuvo reuniones con organismos judiciales y del Ministerio Público Fiscal para coordinar los aspectos legales del procedimiento.
Qué pasará con la cárcel de Devoto
El nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz tiene una capacidad proyectada para alojar a 2.240 presos. De ese total, unas 1.500 plazas se reservarán para los internos que actualmente están en Devoto. El resto permitirá recibir a personas que permanecen detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires.
La apertura del establecimiento forma parte de un acuerdo firmado en 2018 entre el Gobierno nacional y las autoridades porteñas. El proyecto busca reorganizar el alojamiento de la población penitenciaria y avanzar con el cierre de la cárcel de Devoto, una demanda que los vecinos de la zona sostienen desde hace años.
Sin embargo, el desalojo definitivo todavía depende de que se complete el traslado de todos los internos. El objetivo es terminar el proceso antes de fin de año.
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