Desalojo de la cárcel de Devoto: así es el traslado de los presos a Marcos Paz

En la primera tanda se llevaron más de 300 presos

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó el domingo el traslado de los primeros 326 internos de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz y destacó la magnitud del operativo.

Según explicaron desde Servicio Penitenciario Federal, para la mudanza se conformó un Comando Unificado que reúne a las cinco fuerzas federales involucradas con el fin de garantizar la seguridad durante el procedimiento.

Así comenzó el traslado de presos desde la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

El plan no contempla trasladar a todos los detenidos de una sola vez. La cantidad de internos que se moverán en cada etapa y las medidas de custodia se definen a partir de las características de cada interno y de los riesgos que puedan surgir durante el traslado.

Cómo se organizó el traslado de los presos de la cárcel de Devoto

Cada detenido fue sometido a una evaluación clínica antes de su traslado

La organización comenzó meses antes de la salida de los primeros camiones. Según informó el Servicio Penitenciario Federal, desde agosto se realizaron reuniones con los internos para explicarles cómo se desarrollaría el proceso. También hubo encuentros con familiares y allegados para informar sobre los cronogramas de visitas, los horarios y los trámites para el ingreso al nuevo establecimiento.

Uno de los puntos centrales es la identificación de cada preso durante el recorrido. Para eso, se implementó un sistema de pulseras con códigos QR que permite registrar la salida de Devoto y la llegada a Marcos Paz.

Identificación de los presos con una pulsera con código QR

Además, se prepararon estrictos controles para las pertenencias de los detenidos, con un sistema de precintos de seguridad numerados y actas individuales para garantizar la identificación y trazabilidad de cada bulto. El SPF confeccionó 3.000 bolsones para transportar los objetos personales de los detenidos.

A su vez, se realizaron evaluaciones médicas previas y se estableció un sistema de pulseras de colores según la condición clínica de cada interno.

Las pertenencias de los presos fueron revisadas y serán custodiadas

La preparación también incluyó la instalación de GPS en los vehículos, la distribución de equipos de radio para el personal y la puesta a punto de los sistemas informáticos y de comunicación. En el nuevo complejo se habilitaron 224 teléfonos públicos y se acondicionó un Shock Room para responder a emergencias médicas.

El nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz tiene una capacidad proyectada para alojar a 2.240 presos

Antes de comenzar el traslado, el SPF realizó una prueba general de las instalaciones y los servicios, en la que participaron 1.080 personas, entre cadetes, cursantes y funcionarios penitenciarios. También mantuvo reuniones con organismos judiciales y del Ministerio Público Fiscal para coordinar los aspectos legales del procedimiento.

Qué pasará con la cárcel de Devoto

Cárcel de Devoto

El nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz tiene una capacidad proyectada para alojar a 2.240 presos. De ese total, unas 1.500 plazas se reservarán para los internos que actualmente están en Devoto. El resto permitirá recibir a personas que permanecen detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires.

La apertura del establecimiento forma parte de un acuerdo firmado en 2018 entre el Gobierno nacional y las autoridades porteñas. El proyecto busca reorganizar el alojamiento de la población penitenciaria y avanzar con el cierre de la cárcel de Devoto, una demanda que los vecinos de la zona sostienen desde hace años.

Sin embargo, el desalojo definitivo todavía depende de que se complete el traslado de todos los internos. El objetivo es terminar el proceso antes de fin de año.