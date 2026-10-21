Desesperada búsqueda de un docente de 59 años que desapareció en el cerro Ñuñorco de Tucumán

En zonas como la Quebrada del Portugués, la presencia de nubes dificulta las maniobras. Las lluvias de los últimos días también afectaron los caminos y dejaron sectores embarrados, lo que complica el desplazamiento de los rescatistas por tierra.

El hombre había viajado desde Bariloche para visitar a su familia y el 12 de octubre emprendió una caminata hacia la cima.

Por ese motivo, el uso del helicóptero depende de las condiciones meteorológicas. Aunque permite acortar considerablemente los tiempos de traslado, no siempre es posible volar hasta los puntos previstos.

El operativo también contempla la instalación de un campamento de avanzada en altura. La base permitirá que los rescatistas permanezcan varios días en la montaña y dediquen más tiempo a revisar los sectores considerados prioritarios.

Hasta ahora, llegar a algunas de esas zonas demandaba varias horas de caminata, lo que reducía el tiempo disponible para buscar antes de emprender el regreso. Con el campamento, los equipos podrán organizar relevos y sostener las tareas durante jornadas consecutivas.

La señal del celular que ayuda orientar los rastrillajes

Uno de los datos que orienta la búsqueda es una señal registrada por el celular de Moyano dos días después de su último contacto conocido. Una antena ubicada en Los Sarmientos detectó el dispositivo y permitió concentrar parte del operativo hacia el sur y sudeste del Ñuñorco, aunque el dato no indica una ubicación exacta.

Los equipos también trabajan con drones con cámaras infrarrojas, binoculares y perros especializados. En la cumbre, la niebla puede reducir la visibilidad a entre dos y cinco metros, mientras que el terreno presenta pendientes, quebradas y sectores con vegetación densa. Moyano tiene experiencia en trekking y caminatas de montaña, pero por ahora no surgieron nuevos rastros sobre su paradero.