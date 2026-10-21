Desesperada búsqueda de un docente de 59 años que desapareció en el cerro Ñuñorco de Tucumán
Se trata de Raúl Alfredo Moyano, quien fue visto por última vez el pasado 12 de octubre cuando comenzó a caminar hacia la cima. Los detalles del operativo.
Raúl Alfredo Moyano, docente rural jubilado de 59 años, es buscado desde hace nueve días en el cerro Ñuñorco Grande, en Tafí del Valle, Tucumán. El hombre había viajado desde Bariloche para visitar a su familia y el 12 de octubre emprendió una caminata hacia la cima. Desde entonces, no se sabe de su paradero.
El último registro de Moyano lo ubica cerca de las 11 de la mañana de aquel lunes, cuando comenzó a caminar hacia la cima del Ñuñorco. El operativo sumó en las últimas horas un helicóptero provincial, un campamento de avanzada y nuevos grupos especializados para ampliar los rastrillajes. La base fue instalada a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar y permitirá que los rescatistas permanezcan varios días en la montaña, sin tener que regresar diariamente a zonas más bajas.
La aeronave llegó a El Mollar y aterrizó en El Pantalito, una cancha de fútbol que funciona como punto de partida para los vuelos. Con este recurso, los equipos podrán llegar en cinco o seis minutos a sectores que demandan alrededor de tres horas de caminata.
En una primera etapa, el helicóptero trasladó a dos rescatistas con sus equipos. La idea es que permanezcan entre tres y cuatro días en la montaña antes de ser relevados, para intensificar los rastrillajes y ampliar las zonas cubiertas por el operativo.
Las dificultades para llegar a los sectores más alejados
Las condiciones climáticas siguen siendo uno de los principales obstáculos para encontrar a Moyano. Las ráfagas de viento, la niebla y la escasa visibilidad complican los vuelos y obligan a evaluar si es seguro aterrizar en cada sector.
En zonas como la Quebrada del Portugués, la presencia de nubes dificulta las maniobras. Las lluvias de los últimos días también afectaron los caminos y dejaron sectores embarrados, lo que complica el desplazamiento de los rescatistas por tierra.
Por ese motivo, el uso del helicóptero depende de las condiciones meteorológicas. Aunque permite acortar considerablemente los tiempos de traslado, no siempre es posible volar hasta los puntos previstos.
El operativo también contempla la instalación de un campamento de avanzada en altura. La base permitirá que los rescatistas permanezcan varios días en la montaña y dediquen más tiempo a revisar los sectores considerados prioritarios.
Hasta ahora, llegar a algunas de esas zonas demandaba varias horas de caminata, lo que reducía el tiempo disponible para buscar antes de emprender el regreso. Con el campamento, los equipos podrán organizar relevos y sostener las tareas durante jornadas consecutivas.
La señal del celular que ayuda orientar los rastrillajes
Uno de los datos que orienta la búsqueda es una señal registrada por el celular de Moyano dos días después de su último contacto conocido. Una antena ubicada en Los Sarmientos detectó el dispositivo y permitió concentrar parte del operativo hacia el sur y sudeste del Ñuñorco, aunque el dato no indica una ubicación exacta.
Los equipos también trabajan con drones con cámaras infrarrojas, binoculares y perros especializados. En la cumbre, la niebla puede reducir la visibilidad a entre dos y cinco metros, mientras que el terreno presenta pendientes, quebradas y sectores con vegetación densa. Moyano tiene experiencia en trekking y caminatas de montaña, pero por ahora no surgieron nuevos rastros sobre su paradero.
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