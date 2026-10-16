Detuvieron al padre de Agostina Páez, la abogada que estuvo presa en Brasil por racismo
Mariano Páez quedó bajo la lupa judicial tras ser acusado por un presunto hurto en un comercio de la ciudad santiagueña de Las Termas de Río Hondo.
El empresario del transporte Mariano Páez, conocido además por ser el padre de la abogada Agostina Páez -conocida por haber estado presa en Brasil tras ser acusada de racismo-, fue detenido este viernes en la provincia de Santiago del Estero. La aprehensión se ejecutó en el marco de una investigación judicial que lo señala como presunto responsable del hurto en un comercio situado en Las Termas de Río Hondo.
Si bien las autoridades no precisaron el rubro del comercio afectado ni los objetos sustraídos, se confirmó que Páez quedó alojado en una comisaría de la capital santiagueña a disposición de la Justicia.
Un historial de antecedentes y controversias
Este nuevo arresto suma un capítulo más al derrotero judicial del empresario, quien ya había enfrentado causas penales con anterioridad. Páez cuenta con un antecedente por violencia de género tras ser denunciado por su expareja, Estefanía Budán, en un expediente donde se lo acusó por agresiones físicas y amenazas.
Asimismo, a principios de año el empresario quedó en el centro de la polémica pública tras la viralización de un video grabado en un local gastronómico de Santiago del Estero, en el cual se lo observaba realizando ademanes discriminatorios e imitando a un mono.
Las imágenes, que circularon rápidamente a través de las redes sociales, provocaron un fuerte rechazo entre los usuarios por el tono discriminatorio de los gestos expresados en el establecimiento gastronómico y recordaron el caso de su hija, Agostina Páez, que fue detenida por los mismos gestos, sólo que ella lo hizo en Brasil.
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