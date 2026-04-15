Agostina Páez sumó una denuncia en su contra: su ex novio la demandó por robarle el auto

Sin embargo, un allegado a Páez señaló en diálogoco con Clarín que: "Es una mentira de Zanoni y sus abogados. Una farsa más grande que el estadio mundialista que tenemos en Santiago. Todos en La Banda, lo saben. El pibe (por Zanoni) estuvo muy mal porque Agostina decidió romper la relación, que hasta hace poco venía com para casamiento. Le pidió volver varias veces y Agos le dijo que no. Creo que, quizás por despecho y por esos abogados chupasangre, la terminó demandando por esta estupidez"

Desde el entorno de la demandada, explicaron que la historia del Citroen Cactus, arrancó en 2024 cuando Páez terminó de recibirse de abogada en Córdoba. Su familia viajó para acompañarla, antes de rendir su última material. El padre de Agostina, Mariano Páez, habría señado el auto en Santiago del Estero. Lo hizo a través de una prenda y lo puso a nombre de su yerno, Zanini, que tiene 32 años y es dentista.

Cuando retornaron de Córdoba a La Banda, le regalaron de sorpresa el vehículo. Hay quienes insisten que Zanini habría denunciado a Agostini por resentimiento por el fracaso de retomar la relación.

Por el momento, no se conocieron detalles sobre avances en la causa ni hubo una respuesta oficial por parte de la abogada, que ahora deberá hacer frente a otra causa judicial, esta vez en su Santiago del Estero natal.

Es preciso recordar que Páez tomó notoriedad pública tras haber sido detenida en Río de Janeiro en enero de 2026, acusada de injuria racial en un bar de Ipanema, hecho que quedó registrado en video.

La joven permaneció más de dos meses en Brasil bajo medidas restrictivas, incluyendo el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir del país, hasta que la Justicia autorizó su regreso a la Argentina.