Deuda millonaria y shopping demorado: Marcelo Porcel enfrenta juicio por abuso y problemas comerciales
El shopping, que debía reemplazar al Buenos Aires Design, lleva seis años de retraso en su apertura. La constructora demandó a la concesionaria por $840 millones y un robo de dólares.
El empresario Marcelo Porcel, ya procesado en el fuero penal por graves acusaciones de abuso sexual y corrupción de menores, se enfrenta ahora a una nueva y millonaria demanda en el fuero comercial. La constructora Cortes y Sistemas demandó a Hatzlaja, la concesionaria del proyecto Oh! Buenos Aires (anteriormente Buenos Aires Design), por la suma de $840 millones más IVA, intereses y costas. La disputa surge por la demora en la apertura del shopping, que lleva seis años de retraso desde la firma de la concesión.
La demanda, que busca un embargo preventivo sobre los bienes de Hatzlaja, invoca la Ley General de Sociedades para que los socios, administradores y controlantes de la empresa respondan de forma solidaria e ilimitada. A pesar de que el entorno de Porcel intentó desvincularlo del proyecto tras el estallido de la causa penal, registros gubernamentales indican que firmó como apoderado de la concesionaria hasta diciembre de 2025.
La constructora detalla en su presentación un proyecto plagado de problemas, incluyendo retrasos en la entrega de obras, facturas impagas y la falta de subcontratos esenciales que paralizaron el avance, como la instalación de escaleras mecánicas.
La situación se agrava con la denuncia de Hatzlaja sobre un presunto robo de fondos en sus oficinas en mayo de 2024, un incidente que la concesionaria intentó atribuir a la constructora, responsable de la vigilancia del predio. La constructora rechaza esta imputación.
Paralelamente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó multas a la concesionaria por incumplimientos y anticipa la próxima apertura de algunos locales del shopping. La compleja situación legal y financiera de Oh! Buenos Aires, sumada a las graves acusaciones contra su figura visible, genera un panorama incierto para el futuro del emblemático predio porteño y para los inversores involucrados.
Según La Nación, Porcel firmó como apoderado los escritos de la concesionaria ante la Ciudad hasta diciembre de 2025. En enero de 2026, con la causa penal en plena ebullición, la firma pasó a Ofelia Weiss, también como apoderada.
La reconstrucción que hace la constructora en la demanda describe una obra que avanzó con muchos problemas. El contrato era llave en mano: $1000 millones más IVA, un 15% de anticipo sin ajuste y el resto actualizado por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. El plazo era de 15 meses, desde enero de 2023 hasta el 16 de abril de 2024. Desde octubre de 2023, siempre según la demanda, llegaron las facturas vencidas y las intimaciones. El comitente certificaba el avance, pero autorizaba facturar solo una parte.
La Ciudad prevé aperturas parciales,empezando por los locales que dan a la avenida Pueyrredón. Si el cronograma se cumple, los primeros locales del demorado Oh! Buenos Aires van a abrir con dos expedientes en curso: el penal, que tiene a Porcel con tobillera electrónica, y el comercial, donde aparece su firma y una deuda millonaria.
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