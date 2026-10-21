Deuda millonaria y shopping demorado: Marcelo Porcel enfrenta juicio por abuso y problemas comerciales

Según La Nación, Porcel firmó como apoderado los escritos de la concesionaria ante la Ciudad hasta diciembre de 2025. En enero de 2026, con la causa penal en plena ebullición, la firma pasó a Ofelia Weiss, también como apoderada.

La reconstrucción que hace la constructora en la demanda describe una obra que avanzó con muchos problemas. El contrato era llave en mano: $1000 millones más IVA, un 15% de anticipo sin ajuste y el resto actualizado por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. El plazo era de 15 meses, desde enero de 2023 hasta el 16 de abril de 2024. Desde octubre de 2023, siempre según la demanda, llegaron las facturas vencidas y las intimaciones. El comitente certificaba el avance, pero autorizaba facturar solo una parte.

La Ciudad prevé aperturas parciales,empezando por los locales que dan a la avenida Pueyrredón. Si el cronograma se cumple, los primeros locales del demorado Oh! Buenos Aires van a abrir con dos expedientes en curso: el penal, que tiene a Porcel con tobillera electrónica, y el comercial, donde aparece su firma y una deuda millonaria.