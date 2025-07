El relato poco claro del pastor Jorge Ledesma sobre su "milagro", que ahora cambió de cifras en dólares

javier milei en chaco pastor jorge ledesma.JPG

Según le repitieron los Ledesma a sus seguidores durante el multitudinario evento realizado entre el viernes 4 y sábado 5 de julio, los $ 100.000 que tenía la iglesia en el banco se convirtieron en U$S 100.000 sin pasar por calculadoras, cotizaciones ni tickets de operaciones bancarias.

Luego que la historia genera todo tipo de polémicas, el propio pastor la siguió difundiendo en una nota con un incrédulo pero casi mudo Feinmann, quien si bien no parecía dar crédito a lo que escuchaba, no hizo preguntas profundas como para comprender un poco más este "milagro".

"Este no es un milagro que cuente o muestre en televisión porque no tengo testigos. Me pasó estando solo. Teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco, en la que pusimos $100.000. Samos $5.000 para una compra de dólares", comenzó el pastor.

Lo primero que llamó la atención fue la decisión de poner $100.000 en una caja de seguridad, no siendo una cifra tan elevada que justifique el gasto bancario. Y también es llamativo que haya retirado $5.000 para comprar menos de 5 dólares.

"Luego fui a abrir la caja y dijo 'me equivoqué de caja. Pero conté y eran 95 billetes de 100 dólares. Y la contadora me dice que eran $9.500 pesos, pero había $9.500 dólares", dijo Ledesma, en una nueva contradicción, ya que ahora no eran ni cien mil pesos ni cien mil dólares.

Lo que sí reconoció el pastor es que la historia "es difícil de creer", aunque al parecer Feinmann sí lo hizo. O al menos no le marcó ninguna controversia al aire.

pastor dolares