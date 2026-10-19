El video que publicó Aldana Novik antes de ser asesinada por su pareja en Valeria del Mar: "Estoy desesperada"

“Hace tres meses y medio que mi vida no tiene descanso”, resumió ante la cámara. Según explicó en el video, le habían ofrecido un espacio para atender clientas, pero el emprendimiento no había funcionado. Aun así, insistía en que nunca había dejado de buscar trabajo.

“Desde que vine para acá no tengo paz, no pude conseguir trabajo”, contó. La situación se agravó en julio, cuando la dueña del local en el que trabajaba le rescindió el contrato. La falta de ingresos también afectaba a sus dos hijos, de 12 y 18 años. Aldana explicó que los padres de ambos estaban ausentes y que recién en ese momento el padre del mayor había comenzado a aportar dinero, a partir de un juicio por alimentos iniciado por su hijo.

Aldana contó que había pedido ayuda a personas conocidas, pero que no había logrado reunir el dinero que necesitaba para afrontar los gastos del alquiler. En el video mencionó una cifra concreta: $1.100.000. Ese era el monto que tenía que conseguir para cubrir el depósito, la garantía, la comisión inmobiliaria y el primer mes de alquiler. Aunque había recurrido a préstamos, el dinero no alcanzaba.

“La realidad es que estoy desesperada, gente. Por eso hoy hago el video este”, expresó ante quienes integraban el grupo de Facebook. “Es muy triste porque no pensé nunca en mi vida pasar por esto. Yo siempre fui la que estuve del otro lado, ayudando, dando una mano en lo que podía a todo el mundo”, recordó. La situación había llegado a un punto límite. Según relataba, incluso había tenido que pedir que le dieran comida.