El video que publicó Aldana Novik antes de ser asesinada por su pareja en Valeria del Mar: "Estoy desesperada"
Peluquera de profesión y madre de dos hijos, la mujer de 38 años buscaba empezar una nueva vida tras atravesar problemas familiares y económicos.
Aldana Novik tenía 38 años y hacía pocos meses había decidido irse a vivir a Valeria del Mar para formar una nueva vida. Sus planes se frustraron este fin de semana, cuando su pareja la asesinó a puñaladas. La dramática escena fue descubierta por su hijo de tan solo 12 años.
El femicidio ocurrió el sábado por la tarde, cuando las discusiones, gritos y llantos provenientes de una vivienda de la calle Betbeder al 400 alteraron la tranquilidad habitual de la localidad costera. Horas más tarde, el cuerpo de Aldana fue encontrado sin vida en el interior de la casa: había sido asesinada a golpes.
Por el hecho fue detenido Cristian Navarro, de 45 años, pareja de la víctima, quien luego del brutal crimen llamó a su madre para decirle que “se había mandado una cagada”. Luego, se comunicó con un amigo al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación en tiempo real, lo que permitió que la policía lo ubique en un descampado, herido, cuando intentaba quitarse la vida. Fue trasladado al Hospital de Pinamar para recibir atención médica y quedó bajo custodia policial.
El desesperado pedido de ayuda de Aldana Novik antes de ser asesinada en Valeria del Mar
El 2 de agosto, Aldana publicó un video en las redes sociales para contar la difícil situación que atravesaba en Valeria del Mar, donde se había instalado meses antes "por problemas familiares". Peluquera desde hacía dos décadas y madre de dos hijos de 12 y 18 años, la mujer pidió ayuda después de quedarse sin trabajo y sin dinero para afrontar los gastos del alquiler de la vivienda, donde convivía con el presunto femicida.
“Buenas, gente, ¿cómo les va? Bueno, hoy decidí hacer este video porque realmente la estoy pasando mal”, comenzaba su relato. En la grabación, Aldana habló de los problemas que la habían llevado a abandonar Pinamar, la falta de oportunidades laborales y la soledad que sentía lejos de su lugar de origen. También contó que padecía trastorno de ansiedad generalizada desde chica y que llevaba tres años bajo tratamiento con medicación.
“Hace tres meses y medio que mi vida no tiene descanso”, resumió ante la cámara. Según explicó en el video, le habían ofrecido un espacio para atender clientas, pero el emprendimiento no había funcionado. Aun así, insistía en que nunca había dejado de buscar trabajo.
“Desde que vine para acá no tengo paz, no pude conseguir trabajo”, contó. La situación se agravó en julio, cuando la dueña del local en el que trabajaba le rescindió el contrato. La falta de ingresos también afectaba a sus dos hijos, de 12 y 18 años. Aldana explicó que los padres de ambos estaban ausentes y que recién en ese momento el padre del mayor había comenzado a aportar dinero, a partir de un juicio por alimentos iniciado por su hijo.
Aldana contó que había pedido ayuda a personas conocidas, pero que no había logrado reunir el dinero que necesitaba para afrontar los gastos del alquiler. En el video mencionó una cifra concreta: $1.100.000. Ese era el monto que tenía que conseguir para cubrir el depósito, la garantía, la comisión inmobiliaria y el primer mes de alquiler. Aunque había recurrido a préstamos, el dinero no alcanzaba.
“La realidad es que estoy desesperada, gente. Por eso hoy hago el video este”, expresó ante quienes integraban el grupo de Facebook. “Es muy triste porque no pensé nunca en mi vida pasar por esto. Yo siempre fui la que estuve del otro lado, ayudando, dando una mano en lo que podía a todo el mundo”, recordó. La situación había llegado a un punto límite. Según relataba, incluso había tenido que pedir que le dieran comida.
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