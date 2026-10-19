Femicidio en Valeria del Mar: asesinó a golpes a su pareja y confesó el crimen a su madre

La búsqueda terminó el domingo por la mañana, cuando efectivos de la Base Operativa Pinamar y de la Comisaría de Valeria del Mar lo localizaron en un descampado. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde quedó internado bajo custodia policial. La causa está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N.º 4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell.

Navarro está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, un delito que prevé prisión perpetua. De acuerdo con la información judicial, no había denuncias previas por violencia de género ni medidas de protección vigentes. Tampoco se registraban antecedentes penales o causas en trámite contra el acusado en la provincia de Buenos Aires, aunque se aguardaba información del Registro Nacional de Reincidencia.

El video en el que Aldana pidió ayuda por su situación económica

Dos meses antes del femicidio, Aldana había publicado un video en el grupo de Facebook “Trabajo Pinamar” para contar las dificultades económicas y familiares que atravesaba desde que se había instalado en la Costa Atlántica.

La mujer, peluquera desde hacía dos décadas y madre de dos hijos de 12 y 18 años, relató que no conseguía estabilidad laboral y que necesitaba ayuda para afrontar los gastos cotidianos. “Buenas, gente, ¿cómo les va? Bueno, hoy decidí hacer este video porque realmente la estoy pasando mal”, comenzó diciendo en la grabación, publicada el 2 de agosto.

Aldana explicó que había intentado trabajar como peluquera en un espacio que le habían ofrecido, pero que la actividad no había prosperado. También contó que había llegado a pedir alimentos para su familia mientras continuaba buscando empleo. “Hace tres meses y medio que mi vida no tiene descanso”, expresó.

En el video, además, señaló que necesitaba reunir $1.100.000 para afrontar los gastos de una mudanza, incluidos el depósito, la garantía, la comisión inmobiliaria y el primer mes de alquiler. Aunque había solicitado dinero prestado a conocidos, no había conseguido reunir la suma.

“La realidad es que estoy desesperada, gente. Por eso hoy hago el video este”, manifestó. Luego agregó: “Me da mucha vergüenza tener que hacer este video pidiendo solidaridad y pidiendo ayuda”. La mujer también describió la soledad que sentía después de mudarse a la Costa Atlántica: “Así que quedé varada sola a quinientos kilómetros del lugar donde yo nací y me crie. Y hoy necesito ayuda”.