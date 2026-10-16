Emotivo homenaje a Fernando Confessore en la Base Aérea de Morón: era profesor y exalumno
Además de comunicador, Confessore era profesor de meteorología en los cursos de aeronavegantes, muy querido por toda la comunidad educativa.
En las últimas horas se conoció una tristísima noticia: el deceso del meteorólogo, docente y comunicador Fernando Confessore, hecho que provocó conmoción y tristeza entre sus compañeros de trabajo, familiares y alumnos.
Además de su trabajo en televisión, Confessore tenía gran pasión por la docencia y, como en el mundo de las comunicaciones, era muy querido por sus colegas y la comunidad educativa de la Base Aérea de Morón, donde enseñaba a diario a futuros profesionales de la aviación.
Además de desempeñarse como profesor de meteorología en los cursos de aeronavegantes, era exalumno de la institución, y por esa razón se llevó a cabo una emotiva ceremonia para despedirlo; por su calidad profesional y, sobre todo, por su calidad humana.
Fue el comodoro Pablo Lena, director de la institución educativa ubicada en la base moronense, quien dedicó elogiosas palabras a Confessore, señalando que “mantuvo un vínculo inquebrantable con la institución”.
“Queremos destacar sus virtudes y calidez humana como profesional y comunicador, manteniendo siempre fiel su vocación y compromiso con los futuros profesionales de la aviación argentina”, sostuvo el comodoro de la Fuerza Aérea Argentina.
También destacó que impartió clases en la institución hasta el día anterior, cuando tomó examen a sus alumnos. “Tuvimos el honor de compartir con él hasta el día de ayer largas tardes y jornadas laborales”, dijo Lena.
Y finalizó: “Extrañaremos siempre su presencia, sus valiosos aportes y el trato amigable y cercano que nos brindó durante tantos años. Su partida deja una profunda tristeza en toda nuestra comunidad educativa”.
El último adiós a Fernando Confessore
Como ya se informó, Fernando Confessore, de solo 58 años, falleció en la madrugada de este viernes en su casa del barrio porteño de Versailles, donde se descompensó en la cocina. Su esposa dio aviso de inmediato al 911.
Pese a los intentos de reanimación mediante maniobras de RCP del personal policial y de los médicos del SAME que concurrieron al domicilio, su muerte fue confirmada cerca de las 3 de la mañana. De acuerdo a los reportes, el meteorólogo falleció a raíz de una insuficiencia cardíaca.
Las honras fúnebres estarán a cargo de la empresa de sepelios Zuccotti Hnos. SA y se llevarán a cabo este sábado 17 de octubre en la Sala A, ubicada en el primer piso del recinto que se encuentra en la Avenida Córdoba 5080, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario