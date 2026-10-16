Emotivo homenaje a Fernando Confessore en la Base Aérea de Morón: era profesor y exalumno.

También destacó que impartió clases en la institución hasta el día anterior, cuando tomó examen a sus alumnos. “Tuvimos el honor de compartir con él hasta el día de ayer largas tardes y jornadas laborales”, dijo Lena.

Y finalizó: “Extrañaremos siempre su presencia, sus valiosos aportes y el trato amigable y cercano que nos brindó durante tantos años. Su partida deja una profunda tristeza en toda nuestra comunidad educativa”.

El último adiós a Fernando Confessore

Como ya se informó, Fernando Confessore, de solo 58 años, falleció en la madrugada de este viernes en su casa del barrio porteño de Versailles, donde se descompensó en la cocina. Su esposa dio aviso de inmediato al 911.

Pese a los intentos de reanimación mediante maniobras de RCP del personal policial y de los médicos del SAME que concurrieron al domicilio, su muerte fue confirmada cerca de las 3 de la mañana. De acuerdo a los reportes, el meteorólogo falleció a raíz de una insuficiencia cardíaca.

Las honras fúnebres estarán a cargo de la empresa de sepelios Zuccotti Hnos. SA y se llevarán a cabo este sábado 17 de octubre en la Sala A, ubicada en el primer piso del recinto que se encuentra en la Avenida Córdoba 5080, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.