En su alegato del juicio por la muerte de Maradona, Burlando fue tajante: "Fue asesinado"
Durante su alegato, el representante legal de Dalma y Gianinna afirmó que "Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020".
Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna Maradona, aseguró durante su alegato de este miércoles por el juicio que se lleva adelante por la muerte de Diego Armando Maradona, que el padre de sus representadas “fue asesinado”.
"Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020", enfatizó el abogado, y dirigiéndose directamente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón les dijo que tienen una "cita con la historia".
Para Burlando, el trato que los acusados brindaron al exjugador cuando estaba enfermo y terminó con su fallecimiento, fue “de los peores compendios lacerantes y mayores que le pueden tocar a un ser humano”.
“Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido de la muerte. Lo hicieron de una manera muy cobarde aprovechándose de la vulnerabilidad de su salud", subrayó el letrado.
"Ellos (por los imputados) sabían que iba a pasar esto", dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, porque “no hubo una complicación imprevisible" ni "un error repentino", sostuvo el representante de las hermanas Maradona.
"Yo los veo acá que vienen preparados, informados y hacen las cosas bien. ¿No podían preocuparse por Diego…?", añadió, para afirmar que "ni a un animal se lo trata con tantas ganas de que se muera... ¿Se piensan que la familia lo hubiera dejado en manos de estos? Obedecían las restricciones que imponía Díaz, ni siquiera pudieron despedirlo", recriminó.
Burlando subrayó que el "cuerpo" de Maradona "pedía ayuda a los gritos". En este sentido, repasó conversaciones entre el neurocirujano Leopoldo Luque y el masajista Nicolás Taffarel, quien le remarcaba al exmédico de cabecera: "Boludo, está hinchado como una teta, lo veo hasta con la luz apagada".
Consideró que los acusados "llevaron a Diego a las tinieblas", "se llevaron una vida" y "les quitaron la posibilidad a estas criaturas (Dalma y Gianinna) de ver su padre... ¿Hay un rincón en el corazón de esta gente un poco de arrepentimiento? En ningún momento apareció el remordimiento. Nunca una autocrítica. Para mí, hubiese distinto si esa autocrítica llegaba antes del desenlace", manifestó.
En este sentido, subrayó que el psicólogo Carlos Díaz actuó como una "barrera" porque "dejó solo" al paciente como a un "perro", al responsabilizarlo por el presunto aislamiento de Maradona. Los imputados formaron "una ronda de muerte alrededor" de Diego, dijo, “es la postal de este caso".
Burlando y su equipo de abogados coincidió con las acusaciones de los fiscales adjuntos generales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, en apuntar contra el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón, y el jefe de enfermeros, Mariano Perroni. A los primeros tres imputados les endilgan el delito de homicidio simple con dolo eventual, mientras que a los otros sindicados les atribuyeron el homicidio culposo.
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