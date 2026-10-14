En su alegato del juicio por la muerte de Maradona, Burlando fue tajante: "Fue asesinado"

"Yo los veo acá que vienen preparados, informados y hacen las cosas bien. ¿No podían preocuparse por Diego…?", añadió, para afirmar que "ni a un animal se lo trata con tantas ganas de que se muera... ¿Se piensan que la familia lo hubiera dejado en manos de estos? Obedecían las restricciones que imponía Díaz, ni siquiera pudieron despedirlo", recriminó.

Fernando Burlando.

Burlando subrayó que el "cuerpo" de Maradona "pedía ayuda a los gritos". En este sentido, repasó conversaciones entre el neurocirujano Leopoldo Luque y el masajista Nicolás Taffarel, quien le remarcaba al exmédico de cabecera: "Boludo, está hinchado como una teta, lo veo hasta con la luz apagada".

Consideró que los acusados "llevaron a Diego a las tinieblas", "se llevaron una vida" y "les quitaron la posibilidad a estas criaturas (Dalma y Gianinna) de ver su padre... ¿Hay un rincón en el corazón de esta gente un poco de arrepentimiento? En ningún momento apareció el remordimiento. Nunca una autocrítica. Para mí, hubiese distinto si esa autocrítica llegaba antes del desenlace", manifestó.

En este sentido, subrayó que el psicólogo Carlos Díaz actuó como una "barrera" porque "dejó solo" al paciente como a un "perro", al responsabilizarlo por el presunto aislamiento de Maradona. Los imputados formaron "una ronda de muerte alrededor" de Diego, dijo, “es la postal de este caso".

Burlando y su equipo de abogados coincidió con las acusaciones de los fiscales adjuntos generales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, en apuntar contra el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón, y el jefe de enfermeros, Mariano Perroni. A los primeros tres imputados les endilgan el delito de homicidio simple con dolo eventual, mientras que a los otros sindicados les atribuyeron el homicidio culposo.