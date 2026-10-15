Encapuchado golpeó en vivo al equipo de C5N durante la Marcha Federal Universitaria
Un joven, presuntamente infiltrado, agredió al camarógrafo del canal de noticias porque lo estaba filmando mientras se preparaba para realizar incidentes.
Un violento episodio se registró este jueves por la tarde durante la cobertura de la 5° Marcha Federal Universitaria, cuando un joven encapuchado —presuntamente infiltrado en la movilización— agredió físicamente al equipo periodístico del canal de noticias C5N.
El ataque ocurrió en plena transmisión en directo, cuando el agresor le propinó un golpe al camarógrafo de la señal al percatarse de que lo estaba registrando mientras realizaba preparativos para generar incidentes en la zona del Congreso.
"Tomatela, tomatela", le dijo el encapuchado al periodista de C5N, Adrián Salonia, cuando intentó entrevistarlo.
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