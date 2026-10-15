Nueva Marcha Federal Universitaria EN VIVO: minuto a minuto de la movilización

Marcha Federal Universitaria: un reclamo unificado por salarios, becas y el Presupuesto 2027

La convocatoria cuenta con el respaldo conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones estudiantiles y la totalidad de los gremios del sector. Entre los puntos centrales del reclamo figuran:

Atraso salarial: Exigen la recomposición del 33% adeudado en los haberes del personal docente y no docente.

Becas estudiantiles: Denuncian un atraso del 100% en las asignaciones destinadas al sostenimiento de los alumnos.

Pauta presupuestaria 2027: Advierten sobre la brecha entre los 7,3 billones de pesos proyectados por el Ejecutivo y los 11 billones de pesos requeridos por los rectores para garantizar el funcionamiento básico del sistema.

"El Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender una Ley sancionada por el Congreso", sostuvo Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN.

En esa misma línea, Clara Chevalier (secretaria general de Conadu) remarcó que la marcha "prueba la resistencia de las universidades y sus trabajadores frente a la falta de respuestas oficiales".